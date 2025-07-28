桃園男欠稅款及罰金428萬 拒不繳納還脫產被裁定管收

桃園市曾姓男子從事網路販賣遊戲幣被國稅局查獲，核定翠款及罰金428萬元卻拒不繳納還脫產，經行政執行署桃園分署執行官向法院聲請管收獲准。（記者余瑞仁翻攝）

2025/07/28 15:43

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園31歲曾姓男子從事網路平台販售遊戲幣，經財政部北區國稅局查獲未辦妥稅籍登記、核定應納稅額及裁罰金共428萬元拒不繳納，被移送行政執行署桃園分署強制執行，執行官查出他有脫產行為，近日將他通知到場，訊問後認定符合「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」管收事由，向桃園地院聲請管收經法官裁准。

桃園分署指出，移送機關北區國稅局桃園分局查獲曾男於2022年7月至2023年8月間，未依規定辦妥稅籍登記，在網路平台販售遊戲幣，期間累計銷售額為4047萬元，核定應納稅額及裁處罰鍰共428萬元，但僅受償7萬餘元，曾男即未再繳納欠稅款，被移送強制執行。

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桃園分署執行官深入追查發現，曾男在獲悉北區國桃園分局開始調查其在網路販售商品後，即展開連串脫產行為，包括將其名下位於桃園區精華地段的房產贈與母親、名下車輛也過戶他人，另於網路平台出金多筆款項，累計達100萬餘元。

執行官於近日將曾男通知到場，訊問時曾男對其脫產行為辯稱是清償私人債務，卻提不出任何佐證資料，且對所積欠稅款拒不提出具體清償計畫。執行官因此認定曾男有隱匿或處分應供強制執行財產情形，依法向桃園地院聲請管收，經法官審理，認為符合管收要件，且有管收必要，當庭裁定准予管收。

桃園市曾姓男子從事網路販賣遊戲幣被國稅局查獲，核定翠款及罰金428萬元卻拒不繳納還脫產，經行政執行署桃園分署執行官向法院聲請管收獲准。（記者余瑞仁翻攝）

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