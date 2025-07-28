為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    一場空還要蹲苦窯！外送員改行當車手 5分鐘賺5千判刑1年4月

    江姓外送員當車手，短短5分鐘賺5000元，法院判刑1年4月並沒收犯罪所得，他一場空且要坐牢，圖為警方抓車手洗錢犯，與本案無關。（記者張瑞楨翻攝）

    江姓外送員當車手，短短5分鐘賺5000元，法院判刑1年4月並沒收犯罪所得，他一場空且要坐牢，圖為警方抓車手洗錢犯，與本案無關。（記者張瑞楨翻攝）

    2025/07/28 15:32

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市原本月入2萬5000元的江姓外送員，去年妄想一夜致富而加入詐欺集團當車手，盜領12萬元轉交上級，短短5分鐘就賺到5000元，卻很快被警方逮捕，他坦承犯行，但卻沒能力繳納5000元，他願意賠償被害人，但被害人卻沒出庭調解，法官認為無從減刑，判處徒刑1年4月，5000元沒收，他白忙一場，還得蹲苦窯。

    台中市單身的江姓外送員，去年（2024年）7月加入代號為「安德魯」的詐欺集團，同時間一名被害人，誤信出售旅遊住宿卷的詐欺，匯款12萬15元至指定帳戶。

    江男去年7月21日晚間7點42至47分，依「安德魯」指示到台中市一家超商的提款機，提款6次，每次2萬元，提款共12萬元轉交上級，只剩15元沒有領出，他短短5分鐘就賺到5000元報酬，事後被中市警局第三分局員警調閱監視器影像畫面查獲，台中地檢署依共同詐欺取財罪起訴。

    台中地院審理時，江男坦承犯行，不過，法官認為他雖承認是車手，但又宣稱「現在沒有能力繳回犯罪所得」，既然沒有繳回犯罪所得，法官認為江男無從依法減刑。

    另外，江男宣稱願意賠償被害人和解，不過，法院傳喚並寄發意見表給被害人，被害人卻沒有到場協調，也沒有答覆是否和解，法官另考量他坦承犯行，犯後態度尚可，獲得的報酬不高，依共同詐欺取財罪判刑1年4月，犯罪所得5000元沒收，可上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播