一場空還要蹲苦窯！外送員改行當車手 5分鐘賺5千判刑1年4月

江姓外送員當車手，短短5分鐘賺5000元，法院判刑1年4月並沒收犯罪所得，他一場空且要坐牢，圖為警方抓車手洗錢犯，與本案無關。（記者張瑞楨翻攝）

2025/07/28 15:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市原本月入2萬5000元的江姓外送員，去年妄想一夜致富而加入詐欺集團當車手，盜領12萬元轉交上級，短短5分鐘就賺到5000元，卻很快被警方逮捕，他坦承犯行，但卻沒能力繳納5000元，他願意賠償被害人，但被害人卻沒出庭調解，法官認為無從減刑，判處徒刑1年4月，5000元沒收，他白忙一場，還得蹲苦窯。

台中市單身的江姓外送員，去年（2024年）7月加入代號為「安德魯」的詐欺集團，同時間一名被害人，誤信出售旅遊住宿卷的詐欺，匯款12萬15元至指定帳戶。

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江男去年7月21日晚間7點42至47分，依「安德魯」指示到台中市一家超商的提款機，提款6次，每次2萬元，提款共12萬元轉交上級，只剩15元沒有領出，他短短5分鐘就賺到5000元報酬，事後被中市警局第三分局員警調閱監視器影像畫面查獲，台中地檢署依共同詐欺取財罪起訴。

台中地院審理時，江男坦承犯行，不過，法官認為他雖承認是車手，但又宣稱「現在沒有能力繳回犯罪所得」，既然沒有繳回犯罪所得，法官認為江男無從依法減刑。

另外，江男宣稱願意賠償被害人和解，不過，法院傳喚並寄發意見表給被害人，被害人卻沒有到場協調，也沒有答覆是否和解，法官另考量他坦承犯行，犯後態度尚可，獲得的報酬不高，依共同詐欺取財罪判刑1年4月，犯罪所得5000元沒收，可上訴。

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