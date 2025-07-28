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    姊控業務員妹侵吞保險金求償 北院駁回：舉證不足

    謝姓女子控曾任職保險業務員的親妹妹，侵吞保單借款及兒女保單生存金共計795萬餘元，提告求償並聲請假執行。台北地方法院審理後認為，謝女未能提出足以證明侵權行為的具體證據，駁回全部請求。（資料照，記者吳昇儒攝）

    謝姓女子控曾任職保險業務員的親妹妹，侵吞保單借款及兒女保單生存金共計795萬餘元，提告求償並聲請假執行。台北地方法院審理後認為，謝女未能提出足以證明侵權行為的具體證據，駁回全部請求。（資料照，記者吳昇儒攝）

    2025/07/28 15:11

    〔記者劉詠韻／台北報導〕謝姓女子控告曾任職保險業務員的親妹妹，指控其多年來受託代辦家中保單業務，卻侵吞保單借款及兒女保單生存金共計795萬餘元，提告求償並聲請假執行。台北地方法院審理後認為，謝女未能提出足以證明侵權行為的具體證據，駁回全部請求。

    謝女主張，妹妹曾任職美國安泰人壽保險公司，過去多年皆由她負責代辦家中保單質借及還款事宜。直至2022年2月，謝女與女兒調閱保單紀錄時，驚覺多筆匯款未確實用於償還借款，甚至有多餘款項未告知或返還，質疑妹妹侵占總計約698萬餘元。

    謝女進一步控訴，妹妹誆稱曾代繳女兒保費，要求將保單生存金的半數共53萬餘元匯入帳戶，但實際並未代繳；她亦指，兒子的保單自2017年起可領取生存金，妹妹卻未將42萬9400元匯予她，合計遭侵吞金額高達795萬9856元。

    妹妹則否認所有指控，並主張姊姊未能提出具體證明，包括保單內容、契約條款及相關金流證據，且部分請求也已超過時效。

    台北地院法官審理認為，姊姊所提出的LINE對話、保單資料、匯款紀錄等，無法證明有侵吞或詐欺行為，欠款總表內容也未能具體對應到相關保單與金流。

    法官指出，民事訴訟由主張權利的一方負舉證責任，謝女既未能證明妹妹有不法侵權事實，其所提求償請求無理由，訴訟費用也由原告負擔。全案可上訴。

    謝女控訴，妹妹誆稱曾代繳女兒的保費，要求將保單生存金的半數匯入帳戶，但實際並未代繳，合計遭侵吞金額高達795萬9856元。（記者劉詠韻翻攝）

    謝女控訴，妹妹誆稱曾代繳女兒的保費，要求將保單生存金的半數匯入帳戶，但實際並未代繳，合計遭侵吞金額高達795萬9856元。（記者劉詠韻翻攝）

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