「冠軍帽廟」顯神威！ 男子狂砸5宮廟 順澤宮前遭逮

彰化縣埔鹽鄉出現一名宮廟破壞王，7月22日至26日間有多座廟宇的營頭祭壇香火被倒插等破壞狀況。（民眾提供）

2025/07/28 14:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉近日出現一名宮廟破壞王，自7月22日至26日短短5天內，包括真武宮、大安宮、后天宮、崑崙腳庄等多座廟宇的營頭祭壇陸續傳出異狀，香火被倒插、供品翻亂，甚至神尊遭人移動，種種不敬舉動令人髮指。昨（27日）晚間，該名破壞王突然現身「冠軍帽廟」的順澤宮前，最終踢到鐵板，遭巡邏員警當場逮捕，信眾直呼「神明有保庇！」

據了解，遭破壞的宮廟多集中在東埔鹽地區，嫌犯鎖定各廟「營頭」祭壇下手，包括東、南、西、北與中五營，破壞手法如出一轍，不是將香插倒、便是刻意翻亂祭祀用品。廟方與信徒認為這並非單一偶發，而是有計畫的連環破壞行動，擔心地方信仰中心遭踐踏，紛紛報警求助。

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埔東派出所指出，連日來陸續接獲5、6間廟宇報案，經調閱周邊監視器後，鎖定41歲的陳姓男子涉有重嫌。昨晚10時許，陳男竟大膽走進順澤宮廟前，形跡可疑，恰巧被巡邏警力發現，當場逮捕。

警方表示，陳男神情恍惚、精神狀況不穩，但對破壞廟宇的行為坦承不諱，面對警方盤問，還能清楚交代動手的廟宇名稱與細節手法，也聲稱出現幻覺，「因為有人要害我，才會去破壞廟」。全案訊後依毀損罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

埔鹽真武宮東、南、西、北「營頭」祭壇出現香火被倒插等破壞狀況。（民眾提供）

陳姓嫌犯落網，其神情恍惚，但對破壞廟宇的行為坦承不諱，警方訊後依毀損罪嫌移送法辦。（民眾提供）

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