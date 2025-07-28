曾偽造陳定南戳章行騙 本土詐騙始祖方仁盛重操舊業仍被逮

方仁盛拍攝教學影片，指導安裝網路電話交換機。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/28 14:47

〔記者陸運鋒／新北報導〕詐騙集團近期利用「網路電話交換機」，在境外撥打網路電話至境內轉接後，再以市話撥打「未顯示號碼」行騙，刑事局本月9日掃蕩詐團機房，逮捕105名嫌犯，比較特別的是，其中一名嫌犯是曾偽造時任法務部長陳定南戳章行騙的方仁盛，由於是台灣第一個利用偽造證件進行信用卡詐財，因此有了「本土詐騙始祖」稱號。

據了解，本土詐騙始祖原名方國偉，後來改名為方仁盛後，曾於2004年時，偽造時任法務部長陳定南戳章，向戶政單位調閱更多民眾及律師戶籍資料，進行證件偽造後，再冒用假身分向銀行申辦代款及信用卡詐財，而他每次出獄後都重操就業，下場還是得繼續吃牢飯。

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警方指出，這次方嫌涉以每台1千元價格，收購中國製的網路電話交換機，再以每月5千元當作利誘，招攬友人或下線申裝市話，並且拍攝教學影片，指導安裝網路電話交換機，警方掌握相關事證後，循線逮捕方嫌等56人，查扣網路電話交換機73台、工作用筆電2台及手機14部等證物。

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