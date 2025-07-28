雨天車道變滑梯片！ 台中住戶輪胎狂打滑 燒胎冒濃煙倒退嚕撞牆

女住戶狂踩油門導致燒胎冒濃煙。（張姓民眾提供）

2025/07/28 14:51

〔記者許國楨／台中報導〕台中市近期天氣不穩定，常出現短時間強降雨，導致部分大樓地下停車場車道濕滑，南區一處社區大樓近日就連續發生兩起住戶開車「出不了門」的驚險事件，不僅車輛燒胎狂冒白煙，還因失控倒滑撞牆，造成車損與住戶受傷，讓人怵目驚心。

畫面中可見，一名40多歲女住戶駕駛銀色轎車從B2平面車位開上坡道準備外出，卻在接近出口處，車輪在濕滑的止滑磚縫隙中瘋狂打滑，女駕駛情急下猛踩油門，未料車輪空轉瞬間冒出大量白煙，整個坡道被濃煙吞沒，隨即燒胎無效，整輛竟失控滑落回B2，車尾擦撞車道牆壁，驚魂未定女住戶事後就醫才發現頸椎挫傷。

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就在幾分鐘後，另名張姓男住戶也準備駕車外出，雖聽到剛剛碰撞聲卻不以為意，自信「技術沒問題」，沒想到才剛駛入上坡彎處，就驚覺車輪也開始打滑，雖試圖以油門搭配手煞車控制，依然擋不住車輛後滑，最終也撞上牆壁，人雖無大礙仍是心有餘悸。

張男無奈表示：「這車道磚一碰雨就像溜冰場，我都不敢開太快，還是滑了！」他指出，該大樓車道使用的是車道磚材質，雖然美觀，但雨天遇水極易濕滑，與其他住戶曾向管委會反映，希望更換為防滑性較佳材質，卻遲遲未獲處理，最終只能靠大樓公共意外險理賠。

張男說，根據業界說法，常見地下坡道鋪面包括瀝青混凝土、混凝土、環氧樹脂與車道磚，而該大樓使用的車道磚雖具有美觀優點，但容易在雨天變得濕滑，增加行車風險，也讓住戶深感恐慌，盼加強安全改善。

整個車道被濃煙吞沒。（張姓民眾提供）

張男轎車的後保桿也因此受損。（記者許國楨攝）

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