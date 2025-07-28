槓上開花！警攔違停意外抓毒 查看手機再抓槍

警方在劉男家中花圃挖出手槍。（記者徐聖倫翻攝）

2025/07/28 14:26

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市蘆洲警分局集賢派出所前日派員巡邏，發現路邊轎車違停，48歲劉姓車主這時正好出現，但看到警方扭頭就跑，還邊丟棄身上毒品，警方於是一舉將其拿下。不料查看手機發現，竟有「試槍」的影片，劉男經不住盤問，帶警方回他位於基隆市的住處，親手將藏在花圃裡的改造手槍交付。而劉男在偵詢時避重就輕，警方將持續追查槍、毒上游，並將劉男法辦。

據悉，劉男26日晚間10時許開車來到蘆洲，將轎車違停在民族路邊後離開，不巧引來巡邏員警注意，並上前盤查。正當警方開單之時，劉男從旁邊大樓出來，一看到員警馬上扭頭就走，此舉引來警方注意，即刻喝令他停下腳步，但劉男不理持續逃跑，還邊跑邊丟棄口袋內的毒品。

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警方邊撿邊追，最終攔下劉男，並扣回4公克的安非他命，以及6公克的依托咪酯煙油1瓶。警方經過劉男同意查看手機，發現竟有「試槍」影片，劉男自知賴不掉，於是在警方陪同下回到基隆市中山區通仁街住處，挖出藏在花圃裡的改造手槍1把與子彈1發。

劉男向警方供稱，他來蘆洲找朋友，對毒品取得來源則瞎稱是網路購買，不知道買家資料；至於手槍，他則推稱是朋友寄放在他家裡，哪位朋友他也交代不清，筆錄全程避重就輕。警詢後，依槍炮、毒品等罪嫌，將劉男移送法辦，並將持續追蹤槍、毒上游。

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警方扣回改造手槍。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣回改造手槍1把、子彈1發。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣回安非他命、依托咪酯煙油等毒品。（記者徐聖倫翻攝）

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