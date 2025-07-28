惡男暴打女友4歲兒子還抓頭撞牆！ 判囚1年4月定讞

成大醫院緊急開刀取出男童顱內血塊，救回男童一命。（資料照）

2025/07/28 14:25

〔記者張文川／台北報導〕台南市臧姓男子去年2月在陳姓女友的住處，對她的4歲幼子毆打頭部、抓起來撞牆，男童隔天到幼兒園上課，園長發現他有嘔吐現象、右臉瘀青，將男童送醫，緊急動腦部手術才救回，醫院通報兒虐事件；檢警查出是臧男所為，將他起訴，最高法院維持歷審判決，將臧男依故意傷害兒童罪判處1年4月徒刑定讞。

判決指出，臧男是陳女的男朋友，2人育有1子，而被害的4歲男童，則是陳女與王姓前夫所生，監護權歸陳女，2子平日皆由陳女同住照料。

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2024年2月25日凌晨1時許，臧男前往陳女的住處睡覺，同日凌晨5時至6時之間，臧男因不明原因毆打4歲男童的頭部、臉部及下巴，並將整個人抓起來去撞牆。

男童被打得傷痕累累，集中在頭、臉部，左顳骨骨折、腦硬膜外血腫、右臉瘀挫傷、下巴淺撕裂傷、右臉、左大腿、雙手肘、左膝都遭鈍挫瘀傷。

隔天113年2月26日星期一，男童到幼兒園上課，上午11點多，該園長發現男童無故嘔吐，且右臉瘀青、下巴有傷，頭部還有腫塊，立即將他送往柳營奇美醫院掛急診就醫，經評估後轉送成大醫院，緊急腦部開刀取出顱內血塊，救回男童一命。

一審台南地院認為，臧男身為陳女男友，不思照料女友之子反而動手傷害，戕害幼童身心健全發展，並承受鉅大身心痛苦，不尊重幼童的權利主體，影響健全發育，審酌已與生母成立調解，分期賠償金錢，犯後態度尚可，量處1年4月徒刑。

二審台南高院、三審最高法院皆維持，判1年4月徒刑定讞，臧男近期須入獄。

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