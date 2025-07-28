大罷免地下賭盤「嚇傻了居然0席」 傳深綠支持者賠數百萬

黃建賓挺過罷免，昨前往掃街感謝支持。（資料照）

2025/07/28 14:27

〔記者劉人瑋／台東報導〕大罷免投票結束，但後續的塵埃仍未落定，最心慌、還沒緩過神的竟然是中南部的深綠賭家。消息指出，這次全台賭局吸引眾多賭客加入，僅以「輸」、「贏」對賭，如賭「罷掉7席算輸、少於7席算贏」。有賭客說，「嚇傻了！居然0席」，並傳出深綠支持者賠了數百萬。

雖是台東深綠支持者兼大椿腳，「老蔡」卻下注大罷免不過關。在選前就說：「黃建賓應該是罷不了」，反倒是藍營忠貞黨員的莊家深信黃極有可能被罷掉。老蔡這次「不法所得」不少，他說，會部分捐出當成下次選舉資金。

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有股民則表示，和股票一樣，需要分清楚「你希望的」與「真的會呈現的」價格，「有些事只能靠念力是不行的，例如選舉和股價」。

另有消息則是傳出中南部綠營支持者慘賠，南部資深選舉賭徒「H哥」目前正與其他「同樣真金白銀關心台灣的好友」拿出賺來的賭資進行方城之戰。H哥說，輸到傾家蕩產的倒是沒有，因為這算是一比一賠率，拿出10萬，輸了就賠掉拿出的10萬，贏了就把10萬賭本拿回、再另贏得10萬，但當然還要扣除「水錢」。

只是同樣是南部人，H哥說，已聽到有深綠支持者賠了數百萬，「這種賭局，借錢賭的人不多」，中南部多認為會贏，雖然自己賭罷免不過，但想不到「居然是0席！而且投票率又高」。

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