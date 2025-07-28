賓士男酒駕疑見警心虛 忙跟妻子換座位被識破

秦男疑似看見巡邏警方後，心虛與妻子下車交換座位。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/28 13:55

〔記者陸運鋒／新北報導〕台北市秦姓男子酒後駕駛賓士休旅車，行經大安區辛亥路一段時，疑因見到巡邏警方一時心虛，連忙跟妻子交換座位，反引起警方注意而攔查，隨即進行酒測，酒測值高達0.47，而秦男則辯稱，因前晚聚餐時喝了一些酒，可能還沒有退光，警詢後仍移送偵辦。

大安分局警方今說明並公布影像指出，40歲秦男在本月19日清晨6時許，駕駛租賃的賓士休旅車，行經大安區辛亥路一段停等紅燈時，疑因看見後方巡邏警車後，突然下車與副駕駛座妻子互換座位，因舉止明顯異常，員警立即上前攔查。

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據知，秦男在盤查過程中散發濃厚酒氣，員警隨即以酒精檢知器進行初步檢測，結果顯示有酒精反應，隨後進行酒精濃度測試，酒測值高達0.47，隨後被帶回派出所偵辦。

警詢時，秦男稱前晚9時許與朋友聚餐，期間喝了一些威士忌，之後就返家休息，怎料隔天醒來駕車外出酒還沒退，警詢後依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，切勿酒後駕車，藉由互換駕駛企圖規避查緝，另提醒民眾宿醉也會酒測超標，務必充分休息並確認體內酒精已完全代謝再駕車上路，確保自身及他人用路安全。

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