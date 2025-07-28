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    首頁　>　社會

    假車禍騙保66萬！BMW重機男「自導自演」撞山壁 判刑4月

    黃男謊稱「天雨路滑，路面彎道中有泥巴，過彎時滑出去」，檢具修繕費用66萬3049元報價單聲請理賠金。（示意圖）

    黃男謊稱「天雨路滑，路面彎道中有泥巴，過彎時滑出去」，檢具修繕費用66萬3049元報價單聲請理賠金。（示意圖）

    2025/07/28 14:12

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市一名黃姓男子為省下昂貴維修費，駕駛BMW大型重機刻意自導自演「假車禍」，不僅先行散落機車零件、讓車撞山壁，更謊稱因天雨路滑自摔，申請高達66萬元的保險理賠。法院審理後認為其行為形同「用謊言換現金」，浪費社會資源之餘，亦試圖非法圖利，依詐欺未遂罪判處4月徒刑，得易科罰金。

    判決指出，黃男去年6月晚間騎著BMW大型重型機車，行經新北市時某處路段時，先散撒機車零件於地面，再扶持機車加速後放手讓機車自行前駛、碰撞山壁後倒地，隨即向附近派出所報案騎車自摔，藉此佯裝騎乘機車時發生意外。

    同年月25日，黃男填寫汽機車險理賠申請書，並謊稱「因天雨路滑，路面彎道中有泥巴，過彎時滑出去」，同時檢具修繕費用66萬3049元報價單聲請理賠金。產險人員審件時察覺異樣，拒絕理賠，事後通報處理。

    台北地院審理，認為黃男所為已犯詐欺取財未遂罪，審酌其具一定經濟能力，且有能力購買BMW重型機車享受優渥的物質生活，本應自行負擔相關維修保養費用，卻因不願負擔養車費用，竟製造「假自撞」車禍詐騙保險金，耗費警力及社會資源，實屬不該。

    法官考量，黃男犯後坦承犯行，惟試圖詐領保險費金額多達66萬餘元，金額不低，參酌其生活狀況、智識程度、前科素行等情狀，處4月有期徒刑，可易科罰金。

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