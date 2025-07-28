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    控場畫面曝！台中夜店衝突大亂鬥 警衝場辣椒水伺候壓制

    警方趕到現場使用辣椒水壓制現場。（民眾提供）

    警方趕到現場使用辣椒水壓制現場。（民眾提供）

    2025/07/28 13:20

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區大觀路一間夜店，28日凌晨3時許傳出兩方人馬肢體衝突，警方火速到場，使用辣椒水與優勢警力壓制現場情緒失控群眾，成功將滋事雙方4人帶返派出所，雖然均僅輕傷且互不提告，但警方詢後仍依《社會秩序維護法》函送裁處。

    經查，當時一派人馬正準備離場，卻因擦身而過的瞬間肢體碰撞，引爆爭執導火線，25歲施姓男子與兩名同為26歲的蔡姓、何姓友人準備離開時，與39歲黃姓男子發生碰撞，雙方互瞪、開嗆，言語火力越來越強，轉瞬即爆發推擠拉扯。

    「你撞到還不道歉！」、「嘴巴這麼臭！」現場頓時人聲鼎沸，群眾圍觀氣氛緊張，有人出手推人，有人伸手拉扯衣領，場面一度混亂，導致施男身上多處擦傷，黃男則頭部與臉部挫傷，幸未造成嚴重傷害。

    轄區第四分局大墩派出所接獲報案後迅速出動多名警力，抵達現場時雙方仍在爭執，其中施男一方友人情緒激動，不斷叫囂咆哮，拒絕配合，甚至疑準備再度動手，警方見情勢緊張，果斷亮出辣椒水控制場面，一陣嗆辣氣味瀰漫在空氣中，眾人連忙後退，現場才漸歸平靜。

    警方最終將4名滋事者帶返所釐清案情，雙方雖皆表示不提告，但警方詢後仍依《社會秩序維護法》第87條第2款送辦，呼籲民眾飲酒後保持冷靜，切勿因一時衝動觸法，若遇突發事件，應立即撥打110報案。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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