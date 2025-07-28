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    遊覽車國道突「鬼切」……小客車失控飄移撞內側護欄

    國道1號五楊高架北向50.7公里處，27日下午發生遊覽車疑似變換車道不當，導致小客車失控撞擊內側護欄事故。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號五楊高架北向50.7公里處，27日下午發生遊覽車疑似變換車道不當，導致小客車失控撞擊內側護欄事故。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/07/28 13:20

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國道1號五楊高架北向50.7公里處，昨（27）日下午2點15分左右，發生遊覽車、小客車事故，遊覽車突然1個「鬼切」，導致小客車失控、飄移撞上內側護欄，所幸42歲林姓女駕駛有系上安全帶，沒有受到嚴重傷害，後方目擊車主說，「小客車駕駛需要收驚了！」

    國道警方初步調查，53歲董姓男子駕駛遊覽車行經事故路段，疑似變換車道不當，造成小客車林姓女駕駛車輛失控撞擊內側護欄，國道公路警察局第1大隊勤務指揮中心獲報，因事故現場無人受傷，線上指導當事人依簡易事故自行排除；林姓女駕駛到分隊時表示，撞擊後身體不適，所幸有依規定繫上安全帶，未受到嚴重傷害，事後再自行就醫。

    經檢測2車駕駛酒測值均為零，排除有酒後肇事情形，詳細肇事原因有待警方進一步釐清，警方也呼籲駕駛人應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，先看後視照後鏡，再撥打方向燈，並轉頭再確認，不要一打方向燈馬上變換車道，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶。

    國道1號五楊高架北向50.7公里處，27日下午發生遊覽車疑似變換車道不當，導致小客車失控撞擊內側護欄事故。（記者鄭淑婷翻攝）

    國道1號五楊高架北向50.7公里處，27日下午發生遊覽車疑似變換車道不當，導致小客車失控撞擊內側護欄事故。（記者鄭淑婷翻攝）

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