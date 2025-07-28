一審主任檢察官24人名單出爐 北檢林俊言等6人全上

台北地檢署檢察官唐仲慶確定調升主任檢察官。（資料照）

2025/07/28 13:15

〔記者王定傳／台北報導〕法務部今年開出24名一審主任檢察官需用名額，有意願調升一審主任檢察官者共66位（台北地檢署及彰化地檢署各一名檢察官表示放棄推薦），檢審會開會後推薦其中36人，轉呈法務部長鄭銘謙從入圍名單中遴定24人出任；名單今出爐，北檢6名入圍的檢察官都雀屏中選，包含偵辦前民眾黨主席柯文哲貪污案的檢察官林俊言、唐仲慶均名列其中，確定調升主任檢察官。

法務部公布的24人名單如下:

士林地檢署：林思吟（49期）

台北地檢署：唐仲慶（51期）、朱家蓉（50期）、鄭少珏（46期）、黃惠欣（49期）、林俊言（46期）、劉韋宏（51期）

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新北地檢署：陳錦宗（49期）、黃筱文（50期）、陳柏文（51期）

桃園地檢署：張家維（52期）、陳書郁（53期）

新竹地檢署：葉子誠（52期）

台中地檢署：張富鈞（46期）、謝怡如（47期）、吳昇峰（49期）

南投地檢署：黃慧倫（49期）

彰化地檢署：陳鼎文（47期）

嘉義地檢署：江炳勳（52期）

台南地檢署：彭盛智（49期）、林怡君（49期）

高雄地檢署：李侑姿（47期）、任亭（48期）

橋頭地檢署：楊翊妘（54期）

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