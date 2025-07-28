詐團機房裝「網路電話交換機」行騙 刑事局掃130據點逮105嫌

刑事局查扣相關證物及詐團利用網路電話交換機手法。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/28 13:08

〔記者陸運鋒／台北報導〕詐騙集團利用「網路電話交換機（IPPBX）」作為話務轉接工具，在境外撥打網路電話至境內轉接後，以市話撥打「未顯示號碼」亂槍打鳥行騙，刑事局本月9日執行「淨話專案」動員681名警力掃蕩，成功通報斷話市話門號2536門，查獲話務轉接據點130處、查扣電信設備211台及拘捕嫌犯105人。

刑事局長周幼偉今指出，為壓制詐騙話務源頭，鎖定3大核心「攔話務」、「斷設備」、「溯源頭」，並由詐欺犯罪防制中心統合偵查第七、八、九、電信偵查大隊與17個縣市警察局，針對轉接話務機房與IPPBX設備據點實施掃蕩，將持續與國家通訊傳播委員會及電信業者合作，強化高風險話務偵測機制與涉案門號即時封鎖。

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國家通訊傳播委員會主任秘書黃文哲表示，詐騙手法日新月異，這次利用IP的方式打電話，假冒公務機關行騙，嚴重危害民眾財產安全，據統計，今年1月至6月已成功拒絕詐騙商業簡訊2183萬則、攔阻詐騙網域31976件，未來將持續透過機關聯防及公私協力攔阻，並且提升技術。

刑事局分析，詐騙話術多以假冒檢警、銀行人員或親友身分，營造政府來電、金融異常及親友急事等話術混淆視聽，進行「假冒公務機構」及「猜猜我是誰」等詐騙，且犯罪手法透過科技設備蓄意掩飾來源，使民眾難以分辨識真偽。

刑事局指出，據165反詐騙諮詢專線數據觀察，執行淨話專案後，最近2週假冒機構（公務員）詐財案件趨勢，在發生件數或財損金額方面，均較專案執行前2週大幅下降，其中，發生數由170件下降到80件，減少53%，財損數則由1億6672萬餘元降至3170萬餘元，減少81%。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

刑事局查扣大批詐團使用網路電話交換機等證物。（記者陸運鋒翻攝）

刑事局長周幼偉（右）及國家通訊傳播委員會主任秘書黃文哲（中）聽取查緝說明。（記者陸運鋒翻攝）

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