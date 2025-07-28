詐團謊稱買股票騙走2公斤黃金 警搗破明仁會水房逮10嫌

警方攻堅逮人。（記者王冠仁翻攝）

2025/07/28 12:36

〔記者王冠仁／台北報導〕22歲周姓男子是竹聯幫明仁會成員，同時也是明仁會旗下一組詐騙集團的水房負責人，專門統籌、上繳車手取回的款項；該詐騙集團透過網路進行假投資詐騙，甚至標榜可用「黃金儲值」來進行投資。有一名被害人以面交方式被騙走2公斤黃金，還有人被騙走5百多萬元現金，警方耗費多時追查、蒐證，先逮5名車手，近期再逮到周與4名同夥。

北市警中正一分局今年4月接獲報案，被害人聲稱透過社群，看到投資股票的廣告，對方聲稱有特殊內線，可以低買高賣、穩賺不賠，甚至還說現在金價漲幅驚人，可以用「黃金儲值」的方式來操作投資；他信以為真，以面交方式將價值6百多萬元的2公斤黃金將給「理財專員」，沒想到對方不久後就消失無蹤。

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警方深入追查，發現該組詐騙集團，在同時期也在北投地區向另名被害人，以同樣話術，用面交方式騙走5百多萬元現金。

警方透過調閱監視器畫面、被害人通聯，輾轉查出將黃金、現金取走的車手身分，並陸續在雙北地區逮到同集團的5名車手。警方再根據車手的對話、通聯紀錄追查，發現這些車手拿到錢、黃金以後，都是交給周姓水房負責人。

警方再對周男進行跟監蒐證，近期掌握他的行蹤、作息後，日前到他位於新北市鶯歌區的一處民宅逮人。警方除了在現場逮到周，也同步逮捕水房內其他4名共犯，並查扣贓款340多萬元、黃金925公克（約值290萬餘元）、手機等相關證物。

據悉，周等人落網後，由於人贓俱獲，無法狡辯；警方甚至查出周還因為涉及一宗毒品案，被判刑4年，他沒有依規定入監服刑，此次被逮後警方已經將他解送歸案，他目前已經入監服刑。

警方除了將周等人依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌送辦，也將深入追查幕後黨羽、贓款流向。

警方查扣黃金。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣贓款。（記者王冠仁翻攝）

警方攻堅逮人。（記者王冠仁翻攝）

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