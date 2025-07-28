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    斥資1.9億老舊廳舍重建 三重交通分隊暨公有拖吊場啟用

    新北市三重交通分隊暨公有拖吊場共構新廳舍3、4樓規劃為待勤室、健身房。（記者羅國嘉攝）

    新北市三重交通分隊暨公有拖吊場共構新廳舍3、4樓規劃為待勤室、健身房。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/28 12:41

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府警察局今（28）日於三重區中興北街舉辦「三重交通分隊暨公有拖吊場共構新廳舍」落成啟用典禮，由市長侯友宜主持見證新廳舍的落成。市府利用原公有拖吊場基地，分割出約655坪土地興建地上4層、地下1層的新辦公廳舍，總樓地板面積約1031坪，總預算近1億9950萬元。工程於2023年2月開工，2025年7月搬遷進駐。

    侯友宜指出，新北警力負責第一線治安與交通秩序，市府長期關心警察同仁的工作環境。該案歷時兩年完成，從地下一樓到地上四樓全面規劃，除改善員警辦公條件外，也有完善備勤設施，有助打擊犯罪與執行交通勤務。

    侯友宜表示，市府積極推動全市警察廳舍改善，目前已完成瑞芳、貢寮、板橋與海山分局備勤宿舍，明年將完工三重慈福派出所、中興橋派出所，以及新莊、淡水新市等派出所。市府明年將編列逾2億元預算，全面推動「警察廳舍更新改造方案」，針對無法新建或改建的老舊廳舍，進行整修翻新，並持續盤點各項硬體設施，讓員警在良好的環境與設備下安心執勤，全力守護市民安全。

    三重警分局說明，新廳舍地下1樓設有停車場及機電空間，地上1、2樓為交通分隊與拖吊場辦公室，3、4樓規劃為待勤室、健身房，全面提升警察辦公空間與工作效率，也提供民眾更友善的洽公環境。

    新北市三重交通分隊暨公有拖吊場共構新廳舍3、4樓規劃為待勤室、健身房。（記者羅國嘉攝）

    新北市三重交通分隊暨公有拖吊場共構新廳舍3、4樓規劃為待勤室、健身房。（記者羅國嘉攝）

    新北市三重交通分隊暨公有拖吊場共構新廳舍落成啟用，市長侯友宜等人進行剪綵。（記者羅國嘉攝）

    新北市三重交通分隊暨公有拖吊場共構新廳舍落成啟用，市長侯友宜等人進行剪綵。（記者羅國嘉攝）

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