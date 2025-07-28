為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    嘉市民宅大火釀2死1傷 鄰居：聽到爆炸聲、玻璃噴飛

    嘉義市福州八街民宅遭大火祝融，面目全非。（記者王善嬿攝）

    嘉義市福州八街民宅遭大火祝融，面目全非。（記者王善嬿攝）

    2025/07/28 12:59

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市西區福州八街1戶民宅27日晚間10點許發生大火，火勢猛烈延燒2戶，4樓鐵皮加蓋透天厝全面燃燒，釀2死1傷悲劇。附近民眾向媒體透露，當時聞到塑膠味外出查看，發現該戶民宅起火，正要報警並通知屋主，突然聽到數聲爆炸聲，隨後玻璃噴出、鐵門燒到融化，不到10分鐘，火勢就蔓延至3樓。

    嘉義市消防局表示，消防分隊人車趕抵現場時，透天厝已經全面燃燒，現場玻璃、鐵門損毀嚴重，接獲民眾報案稱聽到爆炸聲，確切起火原因待火災鑑識小組調查。

    該起火警昨晚10點許發生，消防人員於11點16分撲滅火勢，陸續救出共5位受困民眾，其中2名女子預防性送醫、生命徵象穩定；68歲孫姓屋主一家3口2人受困，孫男10%燒燙傷，41歲的兒子在2樓尋獲，送醫救治，到院前無呼吸心跳，28日凌晨0點33分宣告不治，66歲孫妻陳婦最後在3樓浴室內尋獲，已明顯死亡。

    福民里長陳金川表示，孫姓屋主早年曾經營瓦斯行，已經歇業很久沒做，因在1樓及時逃出，表示兒子受困2樓、老婆受困3樓，消防人員隨即入屋搜救。

    嘉義市政府西區公所區長柯國振昨晚與公所人員到場關心受災戶，他表示，將針對符合安遷救助標準災戶，提供安遷救助，其中孫家不幸2人罹難，將發放慰問金。

    柯國振說，孫姓屋主雖及時從屋內逃出，然而有吸入性嗆傷及10%燒燙傷，今上午自嘉義基督教醫院轉送嘉義長庚醫院加護病房，已與其女兒接觸、協助後續處理事宜。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播