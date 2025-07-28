嘉市民宅大火釀2死1傷 鄰居：聽到爆炸聲、玻璃噴飛

嘉義市福州八街民宅遭大火祝融，面目全非。（記者王善嬿攝）

2025/07/28 12:59

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市西區福州八街1戶民宅27日晚間10點許發生大火，火勢猛烈延燒2戶，4樓鐵皮加蓋透天厝全面燃燒，釀2死1傷悲劇。附近民眾向媒體透露，當時聞到塑膠味外出查看，發現該戶民宅起火，正要報警並通知屋主，突然聽到數聲爆炸聲，隨後玻璃噴出、鐵門燒到融化，不到10分鐘，火勢就蔓延至3樓。

嘉義市消防局表示，消防分隊人車趕抵現場時，透天厝已經全面燃燒，現場玻璃、鐵門損毀嚴重，接獲民眾報案稱聽到爆炸聲，確切起火原因待火災鑑識小組調查。

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該起火警昨晚10點許發生，消防人員於11點16分撲滅火勢，陸續救出共5位受困民眾，其中2名女子預防性送醫、生命徵象穩定；68歲孫姓屋主一家3口2人受困，孫男10%燒燙傷，41歲的兒子在2樓尋獲，送醫救治，到院前無呼吸心跳，28日凌晨0點33分宣告不治，66歲孫妻陳婦最後在3樓浴室內尋獲，已明顯死亡。

福民里長陳金川表示，孫姓屋主早年曾經營瓦斯行，已經歇業很久沒做，因在1樓及時逃出，表示兒子受困2樓、老婆受困3樓，消防人員隨即入屋搜救。

嘉義市政府西區公所區長柯國振昨晚與公所人員到場關心受災戶，他表示，將針對符合安遷救助標準災戶，提供安遷救助，其中孫家不幸2人罹難，將發放慰問金。

柯國振說，孫姓屋主雖及時從屋內逃出，然而有吸入性嗆傷及10%燒燙傷，今上午自嘉義基督教醫院轉送嘉義長庚醫院加護病房，已與其女兒接觸、協助後續處理事宜。

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