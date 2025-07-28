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    前立委陳歐珀涉收賄 北院下午開延押庭

    前立法委員陳歐珀。（資料照）

    前立法委員陳歐珀。（資料照）

    2025/07/28 12:10

    〔記者張文川／台北報導〕前立法委員陳歐珀被控於立委任內，涉收受物流業者的不正利益或收賄數百萬元，幫商港承租業者「聯興國際物流公司」向台灣港務公司協調基隆港東岸碼頭降低租金，並推動「商港法」修法。台北地檢署今年6日4日向台北地院聲押禁見陳歐珀獲准，由於押期2個月將於8月3日屆滿，北檢認為羈押理由尚未消滅，聲請延押禁見，台北地院今下午將召開延押庭。

    檢廉調查，陳歐珀於立委任內，涉嫌收受聯興負責人洪英正每月定期匯款，運用立委職權以召開公聽會、協調會等方式，為聯興物流爭取減少承租基隆碼頭的租金。

    2018年德國籍貨櫃輪「梅爾斯號」意外撞擊基隆東岸碼頭，致聯興承租的貨櫃儲運場之起重機等設施受損嚴重，聯興又請託陳歐珀於2020年推動「商港法第72條」等修法，打算將船舶造成公有、民有商港設施受損，列為可勒令船舶停止作業或禁止出、入港的事由，以便未來再發生時可獲全額賠償。

    檢廉接獲檢舉，6月3日發動搜索約談，檢方複訊後，6月4日依不違背職務收賄、公務員財產來源不明、洗錢等罪嫌，聲押禁見陳歐珀。

    北院法官同日開庭後認為，有事實足認陳歐珀有滅證、串供之虞，且陳的出入境紀錄確實較為頻繁，考量現今通訊軟體種類繁多，勾串容易，有羈押禁見的理由與必要性，裁定羈押禁見2個月。

    由於押期將屆，北檢向北院聲請延押禁見，法官今下午提訊陳歐珀到庭，定2時30分召開延押庭。偵查中案件不公開審理，預計今日不會做出裁定。

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