柬埔寨豬仔指控雄檢公布影片害他被打聲請國賠 法官駁回

民間司法改革基金會等民間團體，今天上午10點在高雄地院門口召開記者會聲援潘男。（記者蘇福男攝）

2025/07/28 13:01

〔記者蘇福男／高雄報導〕3年前高雄地檢署偵辦一起杜拜人蛇集團案，受害人數多達50人，當時檢調在查扣手機發現一段「豬仔」受虐影片，對外公布示警，影片受虐者潘男指控，雄檢發布影片害他被打，在民間團體協助下提出國賠，高雄地院簡易庭法官認為，雄檢發布新聞稿及影片並未違反偵查不公開作業辦法相關規定，故駁回潘男請求，雄檢免賠，可上訴。

2022年8月雄檢偵辦杜拜人蛇集團案，陳男、蕭男以高薪、免費食宿，佯稱只要到杜拜做打字工作，半年收入就有百萬元，至少誘騙22人赴杜拜工作，結果卻淪為詐騙集團的打工仔，有人逃跑被抓即以電擊棒伺候，檢調初估從2022年5月至7月，至少有50名台灣人被騙至杜拜。

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當時檢調在查扣手機發現一段施虐影片，一名操著中國口音男子，手持電擊棒對一名台灣男子凌虐，台男哀號跪地求饒，但男子仍不罷手，檢調為提醒台灣人別誤信國外高薪陷阱，對外公布「豬仔」受虐影片警示。

事後調查發現，潘男為赴柬埔寨淘金的豬仔，與杜拜案無關，潘男付贖後回台，主張雄檢發布影片害他被打，求助人權團體及監察院，監察院調查認為，雄檢未詳加查證破案影片的真實，落實去識別化，僅憑調查局高雄市調處說詞，即發布新聞，違反偵查不公開作業辦法規定，通過雄檢糾正案。

民間司法改革基金會等民間團體今天上午在高雄地院門口聲援潘男，高雄地院表示，承審法官認定雄檢發布新聞稿及影片，並未違反偵查不公開作業辦法相關規定，且由檢方所提事證，潘男在雄檢發布新聞稿及影片前，已遭詐騙集團施虐，潘男無法證明詐騙集團是在瀏覽系爭影片報導後，才對他施虐，或因此施加更嚴重之虐待，故駁回潘男請求，雄檢免賠。可上訴。

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