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    男子無視保護令毆妻、開車撞人 屏東地院裁定羈押

    東港男毆妻、開車撞人，無視保護令，屏東地院裁定羈押（記者葉永騫攝）

    東港男毆妻、開車撞人，無視保護令，屏東地院裁定羈押（記者葉永騫攝）

    2025/07/28 12:42

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東東港鎮張姓男子因毆打妻子，被法院核發暫時保護令，禁止張男騷擾或施暴妻子，但張男無視保護令，竟持折疊刀恐嚇妻子親屬並開車撞人，還硬拖妻子返家，造成傷害，並且作勢自殘，令親屬心生畏懼，屏東地方法院裁定羈押。

    屏東地檢署指出，張姓男子與妻子育有一女，雙方因家庭暴力事件，法院已於114年7月初裁定核發民事暫時保護令，禁止張男騷擾或施暴，然而，張男明知有保護令在先，仍於7月22日上午前往妻子暫居處，持折疊刀恐嚇妻子親屬，並強行拖拉妻子返家，導致妻子受傷，過程中更開車衝撞妻子親屬，造成其右腳受傷。

    同日下午，張男竟再度返回現場，與親屬發生激烈衝突，持刀恐嚇並作勢自殘，再度開車衝撞眾人，致現場親屬心生畏懼，危害安全，張嫌不但違反保護令、涉及傷害之恐嚇等罪嫌，有反覆犯罪之虞，因此屏東地方法院聲請羈押，25日裁准。

    屏東地檢署表示，保護令是為防止暴力發生、保護被害人安全的重要法律工具，若加害人執意違反，極可能引發進一步危害，對於違反保護令、反覆施暴等行為，絕不容忍，將依法嚴懲，也提醒民眾面對家庭暴力，不應隱忍或輕忽，社會各界應共同提高警覺，發揮預警功能；被害人及其家屬如有危險情形，應即刻尋求警政或社政單位協助，防止家庭暴力持續擴大。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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