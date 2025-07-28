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    友拿備鑰侵入妹妹住處 兄動私刑打死他 判刑9年定讞

    最高法院。（資料照）

    最高法院。（資料照）

    2025/07/28 12:39

    〔記者張文川／台北報導〕桃園市男子陳信良，前年因曾同住過的張姓男友人擅自拿備用鑰匙進入陳妹的住處，害獨自在家的妹妹受到驚嚇，陳男夥同黃承恩找張男理論，以童軍繩綑綁、用鋁棒教訓張男致死，桃園地院國民法官庭依傷害致死罪將陳男、黃男各判9年、10年有期徒刑，二審、三審都維持一審判決，全案定讞。

    判決指出，陳男、黃男與死者張男是朋友關係，陳、張曾經同住，張男搬離後，於2023年9月25日下午3時許，未經同意而擅自從陳男胞妹住處的信箱，拿取預放的備用鑰匙進屋，致陳妹受到驚嚇，之後張男又打開啟陳男妹婿的轎車車門想開車。

    陳妹通知哥哥陳男，陳男帶著黃男趕往堵到剛離開的張男，2男將張男帶回屋內，分持鋁棒毆打張男雙臂，再將他帶去頂樓天台，陳男用童軍繩綑綁張男，黃男持續以鋁棒、拖把桿毆打張男手腳與臀部。

    張男全身多處遭受鈍性瘀傷，手臂皆呈大面積暗紫紅色瘀傷，雙上肢肌肉損傷，引發橫紋肌溶解，被送到醫院前已死亡。

    陳、黃2男坦承剝奪行動自由、傷害致死的事實經過與罪名，佐以檢察官提出之各項事證，認被告2人涉犯刑法第277條第2項之傷害致死，桃檢起訴。

    桃園地院國民法官法庭審酌，2人毆打被害人致死，造成家屬無限傷痛，犯後坦承犯行，但未和解，未取得家屬原諒；犯罪起因雖是為了排除張男無故侵入住宅的偶發事件，但2人卻未循合法途徑解決紛爭，反以私刑手段毆打致死，量處陳男9年、黃男10年徒刑。

    二審時陳男表示願負擔賠償150萬元，但死者家屬不願接受，和解未成，高院維持一審刑度；最高法院認為二審判決無誤，駁回2男上訴定讞。

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