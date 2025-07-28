高虹安罷免案過關燦笑出庭 涉詐領助理費速審速結9/30辯結

高等法院審理前立委高虹安（中）涉詐領助理費，將採「速審速結」，9月30日首度審理庭詰問證人林家興後，當天即進行言詞辯論並定宣判日。（記者楊國文攝）

2025/07/28 12:05

〔記者楊國文／台北報導〕遭停職中的新竹市長高虹安被控於立委任內，涉嫌浮報助理薪資、不實加班費，詐領助理費46萬多元，台北地院認定高不法所得為11萬6514元，依利用職務詐取財物罪判刑7年4月，高等法院今天第3度召開準備程序庭，確定全案採「速審速結」審理，決定9月30日召開審理庭，傳喚被曾任職高辦、被視為「隱形助理」的林家興，查明是否曾月領2萬元且由零用金支付等疑點後，當天即辯論終結，並定宣判日。

高院繼今年4月21日第2次開庭後，今天上午9時30分「續行準備程序」，第3度開庭，高虹安罕見提早20分鐘即到庭，下車時面露燦笑，看起來心情不錯，媒體詢問她對於市長罷免案獲得通過的看法時，高反覆說「謝謝」、「辛苦了」，即進入法庭。

請繼續往下閱讀...

高院今天除傳喚高虹安，亦傳喚同案4位助理出庭，4位助理包括高辦前行政主任「小免」黃惠玟、前公關主任有「公衛文」稱號的王郁文、前主任陳奐宇、前法務主任陳昱愷。4位助理中，台北地院除判陳奐宇無罪外，另3名助理均獲緩刑；由於陳奐宇遲到約3分鐘，受命官郭豫玲特別叮嚀他「以後庭訊不准遲到，勿讓其他人等你」。

高虹安原本申請傳喚林家興、李忠庭等6位證人出庭進行交互詰問，受命法官郭豫珍今日庭訊詢問高虹安，是否捨棄傳喚5位證人，高和律師答稱確定捨棄傳喚5位證人，僅剩下傳喚林家興即可。

郭豫珍法官指出，因僅剩下傳喚一位證人，下一次進行審理庭訊將傳喚林家興進行交互詰問後，預計立即進行言詞辯論，並定宣判日，經詢問5位被告和律師方便時間，定9月30日上午9時30分至10時30分止，進行詰問林家興。林家興曾任國民黨文傳會副主任。

郭豫珍法官並要求5位被告和律師，此案一審時，非述證據已經過調查、辯論，上訴高院後的新增非供述證據也經過檢、辯書狀陳述意見，指示9月30日進行言詞辯論時應該簡明有力，「言詞辨論並非說愈久愈有利」，希望掌握時間，整個庭訊約20分鐘即結束。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法