北市暗夜縱火動機曝光 保全員跟前妻為錢吵架憤而點燃棉被

警方將胡男送辦。（記者王冠仁翻攝）

2025/07/28 12:05

〔記者王冠仁／台北報導〕62歲胡姓保全員雖然跟妻子離婚，但2人仍同住在台北市南京西路一處民宅大樓。昨晚他疑似為了錢的問題與前妻爭吵，對方氣得先行進房間；他氣不過，涉嫌用打火機點燃家裡的棉被縱火，前妻發現家中起火後報警，但事後越想越怪，察覺是他縱火，通報警方，警方研判他涉有重嫌，當場將他逮捕。

警方調查，昨天晚上9時許，胡男疑似為了家中經濟、金錢狀況跟前妻在住處內發生爭吵，2人你一言我一語，吵得不可開交，前妻最終氣得跑進房間、不願再吵。胡疑似氣不過，不久後就拿打火機點燃家中的棉被，火勢也因家中堆放的物品持續延燒。

請繼續往下閱讀...

在房間內的前妻聞到燒焦味，打開房門察看，發現住家失火，嚇得報警。前妻起先以為只是單純意外失火，但她越想越覺得奇怪，當時家中並沒有火源，也沒有在烹煮食物，她聯想起方才還跟胡吵架，懷疑是他縱火，隨即通報警方。

警方說，胡與他前妻在火災初期就離開住處，前妻事後告訴警方可能是胡縱火，警方隨即在火場周邊查看，最終在深夜11時許，將在火場周邊徘徊的胡男依縱火現行犯逮捕。

據悉，胡落網後相當不配合，他拒絕夜間詢問，起先也不願透露縱火動機跟方式。經一夜冷靜，再加上警方查訪、勘查火場掌握初步案情之後，他今天早上這才透露昨晚因為吵架、情緒不穩，一時氣憤難耐才闖禍。

警方今天將胡依公共危險罪嫌送辦，稍晚將會把他移送給檢方。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法