網紅減重醫師遭控害命、私收高額費用 高市衛生局說話了

因減重手術喪命的病患家屬，今在民代的協助下，召開記者會指控網紅減重醫師私下收取高額費用，並要求衛生局調查。（國民黨提供）

2025/07/28 11:54

〔記者許麗娟／高雄報導〕網紅醫師遭死者家屬質疑手術未經正當評估、私下收取上百萬費用，要求高雄市衛生局介入調查；對此，院方回應對於王姓醫師私下收費一事正在調查。衛生局則表示，醫師超收費用部分，已查有超出收費標準部分將開罰，至於私下收取的「顧問費」等將進行調查。

針對家屬質疑王姓醫師非該院醫師及在該院執刀的資格，院方表示，王姓醫師確實為該院消化外科醫師，在院內執行手術並無問題，不過對於遭病患家屬指控私下以「顧問費」名義收取高額費用等，也正在進行調查。

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衛生局指出，26日獲報爭議後，即派員前往該院調查，經查這起手術團隊皆合法醫事人員資格並依規定執業登記。再查患者於術前同意執行「腹腔鏡胃縮小併小腸繞道手術」及「橫膈膜疝氣修補術」，並簽具手術及麻醉同意書。有關手術紀錄單未紀錄「橫膈膜疝氣修補術」，經主治王醫師說明乃基於患者安全之考量、並於術後親自向患者說明。

至於醫療費用爭議，衛生局表示，經查醫院向患者收取「腹腔鏡胃縮小併小腸繞道手術」費用並開立收據，明列收費項目及金額共25萬元。但上開手術費用已逾「高雄市醫療機構暨醫事機構收費標準表」訂定之收費標準，按《醫療法》第22條第2項規定：「醫療機構不得違反收費標準，超額或擅立收費項目收費。」違者可處5萬至25萬元以下罰鍰，將依法處辦並命限期將超收金額退還。

死者家屬控訴王姓醫師私人帳戶收取「線上照護顧問費」等百萬費用等，衛生局已進行調查；是否涉及逃漏稅也已依法移請國稅局查辦。

衛生局強調，針對這起手術是否構成「過度醫療或醫療不當」而致患者身故，已由地檢署相驗並調查中；如家屬此時欲提出陳情或醫療爭議調解，尊重並將依醫預法程序辦理。

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