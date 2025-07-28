三峽紫微天后宮公廁火警 驚見男性焦屍
紫微天后宮公廁起火，裡頭驚見男性焦屍。（記者徐聖倫翻攝）
〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三峽紫微天后宮今清晨6時許發生火警，起火點在廟裡的公廁，消防據報趕抵將火勢撲滅，不料竟在裡頭發現男性焦屍。由於身份無法辨別，新北市消防局火災調查科、三峽警分局鑑識人員正進行現場採證。
據悉，警方目前在天后宮停車場發現1輛汽車，整個停車場也只有這輛汽車，不排除車主可能就是焦屍，現已通知家屬前來指認，詳細情形仍待警方後續釐清，不排除任何可能。
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紫微天后宮公廁起火，裡頭驚見男性焦屍。（記者徐聖倫翻攝）
〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三峽紫微天后宮今清晨6時許發生火警，起火點在廟裡的公廁，消防據報趕抵將火勢撲滅，不料竟在裡頭發現男性焦屍。由於身份無法辨別，新北市消防局火災調查科、三峽警分局鑑識人員正進行現場採證。
據悉，警方目前在天后宮停車場發現1輛汽車，整個停車場也只有這輛汽車，不排除車主可能就是焦屍，現已通知家屬前來指認，詳細情形仍待警方後續釐清，不排除任何可能。
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