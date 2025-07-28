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    疑遭設局欠180萬賭債 竹聯幫明仁會到北市賭場押人討債

    警方現場搜出刀械棍棒。（記者姚岳宏翻攝）

    警方現場搜出刀械棍棒。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/07/28 11:09

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市44歲翁姓男子疑因賭天九牌積欠180萬元，本月21日晚間在中山區雙城街一處賭場被人押走，翁男母親得知後報警，警方循線前往新北市土城區裕生路一處民宅攻堅將人救出，並逮捕押人討債的竹聯幫明仁會高姓男子等8人，依組織犯罪、妨害自由等罪嫌移送偵辦，檢方訊後聲押高男2人獲准，另2人交保，4名少年則收容責付。

    翁男獲救後認為整件事是遭設局，他稱當天是第一次去雙城街該處賭場，進去沒多久，其他賭客就陸續離開，只剩他一人在場，沒多久高男等人就持棍棒衝進來，跟他說有一筆帳要處理，隨即帶他上車前往土城，過程中未毆打他，但有拍他上手銬的畫面。

    警方調查，竹聯幫明仁會土城分會29歲高姓男子受委託討債，本月21日晚間，高率7名幫眾分乘2輛賓士車，前往雙城街押走翁男，帶往土城裕生路分會據點，並要翁男用手機向親友籌錢，翁男母親得知後報警。

    中山分局於7月22日凌晨1時許接獲報案，翁母稱接獲她兒子電話稱有債務糾紛，目前下落不明，警方立即調閱監視器釐清案情，發現翁男與8名黑衣人於雙城街分別搭乘2車，前往土城區裕生路一處民宅，警方立即組成專案小組，當日下午4時許前往攻堅，高等人未反抗，直接開門，警方將翁男救出並將8嫌帶回，現場查扣棍棒刀械，後續依違反妨害自由及組織犯罪防制條例移送台北地檢署偵辦。

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