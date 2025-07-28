偷拍與小女友性愛片傳給女前任 前任恐嚇女方 2男都慘了

王姓男子拿小女網友小波的手機暗中拍下兩人在車上的性愛影像，再傳給小波的莊姓前男友，惹得莊男傳訊恐嚇小波。（手機示意圖）

2025/07/28 11:33

〔記者王俊忠／台南報導〕王姓男子透過交友軟體結識15歲女網友小波（化名）並交往，一回載小波外出在車上車震及請女方為他口交，王男暗中拍下與小波兩次性愛影像，他得知小波的莊姓前男友持續騷擾小波，就把性愛影像傳給莊男。莊男見後氣得傳訊恐嚇小波，要把影像傳給其家人與同學，小波被嚇得報警查辦前、後任男友。

莊男還被查出在小波不滿14歲時，就與小波發生1次性關係；並在小波15歲時發生2次性關係。台南地院分別依項違反意願拍攝少女性影像罪，合併判王男4年6月徒刑；涉與少女性交、製造性影像及恐嚇等5罪的莊男，合併判處3年8月徒刑、得易服勞動部分應執行5個月。此案還可上訴。

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判決指出，2023年2月，王男以交友軟體「Litmatch」結識當時僅15歲的小波；莊男則於更早的2020年8月透過交友軟體「SOUL」認識年僅13歲的小波，並交往成男女朋友，之後於2022年11月分手。

2023年6月，王男以手機IG與小波聊天、並約女方外出，王男駕車到台南後壁區某校搭載小波，行經172甲線道路時在路邊停車，王在車內請小波幫他口交，小波同意幫王男「服務」時，他竟拿女方的手機暗中拍下口交過程影像；接著載女方回家時，又在南99線鄉道路旁停車，王男與小波合意「車震」發生性關係，王再拿小波手機偷偷拍下兩人性愛影像。

王男得知小波的莊姓前男友持續聯絡騷擾小波，王稱為阻止莊騷擾女方，暗中把這兩段性愛影像傳給莊男。此舉惹來莊男氣得重製回傳這性愛影像給小波、並對小波恐嚇嗆說要把影像傳給她家人及同學；而莊男與小波交往時3次與女方非法發生性關係的犯行也被揪出來，一併遭法辦。

王姓男子拿小女網友小波的手機暗中拍下兩人在車上的性愛影像，再傳給小波的莊姓前男友，惹得莊男傳訊恐嚇小波，王、莊兩男各犯多罪，被台南地院判刑。（資料照）

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