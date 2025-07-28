壓縮具殘值廢棄物賣到國外牟利 無照業者違法被逮 機具將拍賣

壓縮機具因無水無電，無法測試。（記者吳昇儒攝翻）

2025/07/28 10:40

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆地檢署近期偵辦一起廢棄物清理法案，業者無照收集、堆積具有殘值的廢棄物後，透過壓縮方式將體積縮小，再轉售到國外牟利。因現場髒亂不堪，被人發現，案件因而曝光。基檢囑託執行署宜蘭分署，將廠區內的重型機具壓縮捆包機及封膜機拍賣保價，該機具將於下週一進行拍賣，屆時歡迎民眾踴躍到場競標。

執行署宜蘭分署指出，不法業者承租基隆市七堵區廠房後，堆積大量來路不明廢棄物，造成環境污染。廠房內用以壓縮廢棄物及捆包壓縮捆包機，將有殘值的廢棄物壓縮之後，運送至國外販售。

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封膜機則是從中國的山東省某設備公司購入全新機具，再透過海運方式運送到我國使用。

據了解，該組壓縮捆包機是業者3年前在屏東某鐵工廠購入，當時機齡已約5至6年，先購入機具外殼，再送至專業的公司維修馬達及加裝冷卻系統，以增強輸出功率達可使用狀態。因目前廠房目前屬於停水停電狀態壓縮封捆包機及封膜機均無法接電測試運轉，請應買人注意。

宜蘭分署表示，查扣的機具將於8月4日（週一）上午10時在基隆地檢署（基隆市東信路178號）一樓新聞採訪室拍賣，有興趣民眾千萬不要錯過。

現場利用壓縮綑綁等方式，將有殘值的廢棄物，運到國外販售。（記者吳昇儒翻攝）

行政執行署執行官與環保稽查人員前往現場查看。（記者吳昇儒翻攝）

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