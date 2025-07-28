轉帳160萬元給網紅醫師做減重手術後身亡!?家屬求真相

立委柯志恩陪同死者家屬出面控訴網紅醫生並要求真相。（記者王榮祥攝）

2025/07/28 10:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕北部林小姐今年7月在高雄某醫院接受減重手術後不幸身亡，家屬今出面控訴某網紅醫師未經評估就手術，且私收逾百萬元手術費、部分費用卻開出寫著線上照護顧問費的「發票」，要求相關單位介入調查。

死者小姑今由立委柯志恩，許采蓁、黃香菽等高市議員陪同，出面控訴負責手術的某「網紅醫師」未經正當評估、且私下收取上百萬費用。

請繼續往下閱讀...

家屬說，林小姐2022年曾接受過一次減重手術，卻仍積極尋求再次手術，因為屬高風險，在北部多位醫師拒絕執刀後，透過網路找到高雄一位擁有逾萬粉絲的醫師。

家屬指控，該醫師不僅在未經詳細診療評估情況下安排手術，更私下要林小姐支付超過百萬元現金至其個人帳戶，未經醫院正常收費流程。

家屬檢視死者與醫師手機對話紀錄，發現醫師原聲稱無意接案，但在討論到額外付費後、態度就改變；家屬高度懷疑手術動機，且術後醫療紀錄、收據、病歷至今都沒完整交付。

柯志恩強烈質疑醫療費用竟透過個人帳戶收款、而非醫療機構，且醫師聲稱為了手術到中國買儀器，「過程合法嗎？」許采蓁出示寫著「線上照護顧問費」的收據，痛批「這樣就能合理化上百萬的醫療費用嗎？」

家屬訴求，衛生主管機關立即介入調查、釐清醫師是否經正當程序取得醫院手術資格、徹查手術流程是否跳過術前評估等必要程序，並針對術前金流、醫療紀錄缺失徹底追責。

網紅醫師開給死者林小姐的開票寫著線上照護顧問費?讓家屬相當質疑。（記者王榮祥攝）

網紅醫師告訴患者，為了做手術向中國添購儀器。（柯志恩團隊提供）

林小姐多次轉帳到醫師個人帳戶，讓家屬相當質疑。（柯志恩團隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法