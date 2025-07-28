怎麼又是你！偷車慣竊1hr再翻車 這次「醉到沒有方向感」吞雙罪

警方在案發1小時內就尋獲贓車。（警方提供）

2025/07/28 11:04

〔記者許國楨／台中報導〕台中市鄧姓慣竊賊性不改，日前在北區行竊一輛機車逃逸，警方獲報調閱車牌辨識系統，查出贓車在西屯區一帶出沒，迅速通報線上警網攔查，果然不到1小時就發現贓車逮人，查出鄧男除是先前也因偷車被逮的「老面孔」，這次更是酒後犯案，結果酒測值嚴重超標，罪加一等。

第二分局今天說明案情指出，永興派出所日前凌晨2時許接獲王姓民眾報案，稱其停放於北區北屯路與梅亭街口的機車遭竊，立即根據贓車車牌，透過車牌辨識系統掌握行車軌跡，並通報線上警網加強攔查，迅速鎖定可疑車輛已行經西屯區。

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線上巡邏員警陳治平、王柏鈞趕往逢甲商圈搜尋，果然在文華路一帶發現該輛失竊機車，此時32歲鄧姓騎士見警臨檢神色慌張，辯稱機車是朋友借的，但對所謂「朋友」的身分卻支吾其詞，遭員警識破，經比對後發現，鄧男竟是日前另起機車竊案的犯嫌，讓員警驚呼：「怎麼又是你！」

更令人震驚的是，鄧男渾身酒氣涉酒後偷車還騎乘，經實施酒測，酒測值0.71毫克，明顯已超過法定標準值，全案警詢後依竊盜罪與公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

經了解，車主王男因一時疏忽，將機車停放超商前時未拔鑰匙，才讓鄧嫌有機可乘，員警通知車主王男領車時，也貼心提醒，再急也要「拔鑰匙、上鎖」，一個小動作，可能省下大損失。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方當場逮捕偷車鄧嫌。（警方提供）

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