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    急壞了！大雷雨夜彰化失智老翁失蹤 白色海豚屋旁發現腳踏車

    汪姓老翁腳踏車出門失聯，監視器拍下身影。（賴清美提供）

    汪姓老翁腳踏車出門失聯，監視器拍下身影。（賴清美提供）

    2025/07/28 09:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣線西鄉74歲汪姓失智老翁昨天（28日）下午騎腳踏車出門未歸，家屬馬上報案，最後在伸港鄉的白色海豚屋一帶發現老翁腳踏車，但老翁不知去向。由於昨晚一場大雷雨，令家屬心急如焚，海巡人員與警察也都投入搜尋行列。

    縣議員賴清美表示，老翁家屬今早馬上趕到白色海豚屋了解搜尋情況，家屬透露老翁身體硬朗，發現失智一年，平日喜歡騎腳踏車四處走走，因為知道昨天白色海豚屋有辦活動，在昨天下午2點自行騎著單車外出，到了吃晚餐時間還沒有回來，家屬就立刻報警。

    賴清美指出，警方有調閱監視器，發現老翁最後身影在線西，後來也發現老翁腳踏車就丟在海豚屋附近，由於腳踏車兩旁就是海邊跟草叢，加上昨晚大雨，家屬擔心老翁平日為人客氣，不會主動求助或是求救，祈求警力與海巡人員能夠早日找到老翁。

    汪姓老翁腳踏車被發現丟在白色海豚屋附近。（賴清美提供）

    汪姓老翁腳踏車被發現丟在白色海豚屋附近。（賴清美提供）

    汪姓老翁腳踏車被發現丟在白色海豚屋附近，海巡人員出動搜巡。（賴清美提供）

    汪姓老翁腳踏車被發現丟在白色海豚屋附近，海巡人員出動搜巡。（賴清美提供）

    彰化縣翁姓老翁昨天出門就失聯，目前在白色海豚屋附近發現單車。（民眾提供）

    彰化縣翁姓老翁昨天出門就失聯，目前在白色海豚屋附近發現單車。（民眾提供）

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