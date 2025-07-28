急壞了！大雷雨夜彰化失智老翁失蹤 白色海豚屋旁發現腳踏車

汪姓老翁腳踏車出門失聯，監視器拍下身影。（賴清美提供）

2025/07/28 09:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣線西鄉74歲汪姓失智老翁昨天（28日）下午騎腳踏車出門未歸，家屬馬上報案，最後在伸港鄉的白色海豚屋一帶發現老翁腳踏車，但老翁不知去向。由於昨晚一場大雷雨，令家屬心急如焚，海巡人員與警察也都投入搜尋行列。

縣議員賴清美表示，老翁家屬今早馬上趕到白色海豚屋了解搜尋情況，家屬透露老翁身體硬朗，發現失智一年，平日喜歡騎腳踏車四處走走，因為知道昨天白色海豚屋有辦活動，在昨天下午2點自行騎著單車外出，到了吃晚餐時間還沒有回來，家屬就立刻報警。

請繼續往下閱讀...

賴清美指出，警方有調閱監視器，發現老翁最後身影在線西，後來也發現老翁腳踏車就丟在海豚屋附近，由於腳踏車兩旁就是海邊跟草叢，加上昨晚大雨，家屬擔心老翁平日為人客氣，不會主動求助或是求救，祈求警力與海巡人員能夠早日找到老翁。

汪姓老翁腳踏車被發現丟在白色海豚屋附近。（賴清美提供）

汪姓老翁腳踏車被發現丟在白色海豚屋附近，海巡人員出動搜巡。（賴清美提供）

彰化縣翁姓老翁昨天出門就失聯，目前在白色海豚屋附近發現單車。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法