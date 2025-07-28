鐵工廠藏不法！無師自通製槍 義肢男賣出7把

林姓男子涉嫌在自家小型鐵工廠製造獵槍販售，每把獵槍均可量身訂作。（圖由警方提供）

2025/07/28 10:07

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣警察局刑警大隊破獲地下兵工廠！1臂裝有義肢的69歲林姓男子，涉嫌在南投縣水里鄉自行開設的小型鐵工廠製造獵槍，還可配合買家需求量身訂作槍管長短及槍柄種類樣式，以每把3萬7000元販售，警方逮捕林嫌，並陸續起出7把賣出的獵槍，將林嫌及買家依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送南投地檢察署偵辦。

南投縣警察局刑警大隊日前查獲未具有原住民身分的蔡姓男子，涉嫌非法持有自製獵槍，查出槍枝購自1名在南投縣水里鄉經營小型鐵工廠的林姓男子。林嫌1臂裝有義肢，行動略顯不便，卻無師自通，憑藉從事鐵工廠多年金屬加工經驗，製造獵槍槍管、槍機拉柄、板機等物，還可配合買家所下的訂單，指定槍管長短、口徑大小及槍柄種類樣式等，量身訂做不同規格的獵槍販賣。

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警方專案小組跟監蒐證，見時機成熟，前往林嫌鐵工廠搜索，當場起獲鑽床、車床、銑溝機、電焊機、砂輪機、切割機、高速砂輪切斷機、通槍條、管刷、鋼管刷、喜得釘、鋼珠、填彈器、槍機拉柄頭、板機、購買明細便條紙及手機等相關證物，且陸續前往中市龍井區、烏日區、西屯區及南投縣信義鄉等處，查獲林嫌賣出的獵槍及買家。

警方指出，未經許可，製造、販賣或運輸制式或非制式槍械者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科新3000萬元以下罰金，民眾勿以身試法。

1臂裝有義肢的林姓男子，涉嫌在自行開設的小型鐵工廠製造獵槍販售。（圖由警方提供）

南投警方查獲林姓男子涉嫌製造獵槍販售，起出7把獵槍。（圖由警方提供）

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