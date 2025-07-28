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    首件案例！高雄分署公共藝術作品涉抄襲 藝術家蔡文祥被起訴

    法務部行政執行署高雄分署公共藝術作品被爆抄襲日本藝術家，事發後已拆除。（資料照）

    法務部行政執行署高雄分署公共藝術作品被爆抄襲日本藝術家，事發後已拆除。（資料照）

    2025/07/28 09:55

    〔記者王定傳／台北報導〕法務部行政執行署高雄分署的新建廳舍公共藝術作品，2022年間爆發抄襲爭議，台灣藝術家蔡文祥得標承作的「公平正義．圓融和諧」作品被爆與日本藝術家木野智史作品「颪」外形高度相似，木野智史之妻發現後提告，蔡雖否認犯行，但經鑑定確認為抄襲，台北地檢署因此依違反著作權法起訴蔡文祥及其葛菲雅奇公司，這是我國首件公部門公共藝術涉抄襲而被起訴的案例。

    法務部行政執行署高雄分署因廳舍內部空間不足，遂投入3億3千多萬元興建自有大樓，並於2019年12月啟用。依規定，工程總預算達1千萬元以上的公共工程，應設置公共藝術，高雄分署因此於2017年在文化部網站公開徵選，共有7家廠商投標，最後由蔡文祥得標承作此案。

    但有民眾發現，蔡的作品和木野的作品「颪」外形高達百分之99相似而涉抄襲，高雄分署獲知後召開會議，最終與蔡達成共識解約，蔡返回得標款200萬元並自行拆除作品運走；但雙方對招標等費用仍有爭執，經行政院公共工程委員會調解後，蔡支付8萬餘元款項，高雄分署遂未提出民事求償。

    木野智史方面則提出刑事告訴，蔡否認犯行，辯稱這種雙螺旋設計自古希臘以來就有，但檢方將作品送往財團法人台灣經濟科技發展研究院鑑定，確認兩者比例等十分接近，構成實質近似。

    檢方更查出，蔡是以攝影師為業，個人的學經歷及開設的展覽都與攝影有關，而與立體創作及設計無關，也沒有學習雕塑或創作立體作品背景。

    檢方認為，蔡明知木野2015年創作的瓷土作品「颪」，已於其個人官網公開發表，並收錄於「陶觀：2016台灣國際陶藝雙年展專刊」作品集，而於網路販售，且於2016年7月至2017年1月也在新北市鶯歌博物館公開展覽，仍抄襲木野的作品公開展示，涉擅自以公開展示方法侵害他人著作財產權罪嫌。

    日本藝術家木野智史的作品「颪」（上圖）；下圖為台灣藝術家蔡文祥得標承作的「公平正義．圓融和諧」作品。（資料照）

    日本藝術家木野智史的作品「颪」（上圖）；下圖為台灣藝術家蔡文祥得標承作的「公平正義．圓融和諧」作品。（資料照）

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