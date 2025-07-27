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    停車場臂欄重擊頸椎女騎士失能 新竹台大分院判國賠559萬

    柯姓女子6年前騎機車到新竹台大分院時，被降下的臂欄重擊頸椎，終身無法自理生活，新竹地院法官判院方須國賠559萬元。圖中非當事人。（記者蔡彰盛攝）

    柯姓女子6年前騎機車到新竹台大分院時，被降下的臂欄重擊頸椎，終身無法自理生活，新竹地院法官判院方須國賠559萬元。圖中非當事人。（記者蔡彰盛攝）

    2025/07/27 23:20

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕柯姓女子6年前騎機車到新竹台大分院時，被降下的臂欄重擊頸椎，終身無工作能力、無法自理生活，新竹地院法官計算院方應賠償1118萬元，然因當時柯女跟車太近、沒等臂欄完成每次升降後依序進出，本身也需負一半責任，最後判國賠559萬元。

    現年43歲的柯女說，108年7月22日進新竹台大分院機車停車場，行經閘道口時，臂欄降下重擊頸椎，院方通知須轉至醫學中心處理，事故後復健至今，均無好轉跡象，造成無法自行如廁、蹲坐，雙腳更持續性發麻，拇指酸麻致無法移動，且脖子無法轉動等永久性無法治癒之傷害。

    林口長庚醫院於110年8月確定診斷柯女的中樞神經系統機能，遺存顯著障礙，終身無工作能力，生活自理困難、需人扶助。柯女向院方訴請國賠其工作損失、勞動能力減損與看護費用以及精神慰撫金，合計1216萬元。

    院方表示，事故發生乃因柯女跟車太近，在前車進入、臂欄將降下時，柯女即進入才會「被勾到」，並非設施有瑕疵，要求駁回柯女之訴。

    法官調查認為，臂欄於車輛通過時，無法確實靈敏偵測感應升起，致柯女騎車通過遭砸傷，而柯女跟車太近，未待臂欄完成每次升降後依序進出，同為事故發生原因，因此雙方應各負一半過失責任。

    法官審酌事故係院方就公共設施設置管理有欠缺，致柯女終身失能，身心上自受有相當程度痛苦，計算應賠1118萬元，過失相抵後，判院方需賠償559萬元。

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