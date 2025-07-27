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    騎機車滑手機 下一秒猛撞特斯拉慘摔

    張男騎機車使用手機未注意車前狀況，追撞前方宋男駕駛的特斯拉轎車。（警方提供）

    張男騎機車使用手機未注意車前狀況，追撞前方宋男駕駛的特斯拉轎車。（警方提供）

    2025/07/27 21:59

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名21歲張姓騎士，昨（26）日傍晚騎機車滑手機，途經中壢區中華路二段時未注意車前狀況，追撞前方宋姓男子駕駛白色特斯拉轎車，當場連人帶車慘摔，中壢警分局獲報到現場處理，發現雙方車輛損毀，張男因胸部有挫傷送醫，經警方到場實施酒測，雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清，也送上一張滑手機的罰單。

    有網友將桃園三寶追撞影片PO文「哥們你騎在路中間滑手機呢？」分享至Threads社群平台，引起網友熱議。

    中壢警分局中壢交通中隊小隊長黃羣臺今日表示，依道路交通管理處罰條例第31-1條手持使用行動電話警方將對張男開罰，處1000元罰鍰。

    中壢分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行車務必保持專注，切勿於行進間操作手機、觀看訊息或進行其他分心行為，避免因瞬間疏忽釀成事故。提醒民眾駕駛交通工具時，使用手機或其他手持設備不僅影響反應時間，也嚴重影響行車安全，請民眾善用相關設備或靠邊停車再通話，共同維護自己與他人交通安全。

    張男騎機車使用手機未注意車前狀況，追撞前方宋男駕駛的特斯拉轎車。（警方提供）

    張男騎機車使用手機未注意車前狀況，追撞前方宋男駕駛的特斯拉轎車。（警方提供）

    張男騎機車使用手機未注意車前狀況，追撞前方宋男駕駛的特斯拉轎車。（取材自Threads）

    張男騎機車使用手機未注意車前狀況，追撞前方宋男駕駛的特斯拉轎車。（取材自Threads）

    張男騎機車使用手機未注意車前狀況，追撞前方宋男駕駛的特斯拉轎車。（取材自Threads）

    張男騎機車使用手機未注意車前狀況，追撞前方宋男駕駛的特斯拉轎車。（取材自Threads）

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