轎車外側車道突大迴轉 擊落雙載重機釀3傷

王男駕駛轎車從外側車道迴轉，與後方高姓重機騎士發生碰撞。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/27 21:12

〔記者陸運鋒／新北報導〕王姓男子今天傍晚5時許駕駛轎車，行經新北市新店區安康路一段時，突然從外側車道大迴轉，遭後方疾駛而來的雙載重機攔腰撞上，導致高姓騎士及林姓女乘客重摔在地，由救護車送往醫院治療，而王男也因撞擊猛烈受到輕微挫傷。至於事故原因有待調查。

新店警分局調查，59歲王男當時駕駛小轎車，沿新店安康路一段往碧潭方向行駛，但他突然從外側車道左迴轉時，與後方直行的大型重機騎士53歲高男發生碰撞，造成高男及後座58歲林姓女友人雙雙倒地，事故也引起路過民眾注意而報案。

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救護人員趕抵檢視時，發現高男嘴唇撕裂傷、右膝蓋擦傷，林女小指骨折、左腿、頸椎及背部疼痛，雙雙送往新店慈濟醫院治療，所幸沒有生命危險，而王男則左手臂輕微挫傷，不需就醫。

警方指出，王姓駕駛及高姓騎士皆無飲酒，初步研判王男疑似迴轉時，未於內側車道迴轉，且未注意有無來車而肇事，但詳細事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步釐清。

轎車與重機發生事故，造成高姓騎士及林姓女友人倒地受傷。（記者陸運鋒翻攝）

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