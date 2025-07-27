男登加里山渡溪滑倒受困 苗栗消防員架繩索救援

24歲吳姓男子27日上午行經加里山鹿場登山口步道0.5公里、風美溪處，不慎於渡溪時滑倒，被激流沖至附近石頭縫隙後，爬上石頭受困。（民眾提供）

2025/07/27 20:49

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉加里山景致宜人，是台灣小百岳之一，更享有「台灣富士山」美譽，吸引不少山友造訪。24歲吳姓男子27日上午10點多行經加里山鹿場登山口步道0.5公里、風美溪處，不慎於渡溪時滑倒，被激流沖至附近石頭縫隙後，吳男爬上石頭受困，苗栗縣府消防局人員獲報將人救出。

苗縣府消防局表示，1名山友27日上午10點51分向消防局報案，稱吳男渡風美溪時不慎滑倒，遭激流沖滑至下方石頭縫隙卡住，後爬上大石但因水流湍急無法脫困，有寒冷失溫狀況。消防人員趕緊出動，抵達現場後，由於水流太急，先拋繩袋給吳男抓住避免被水流沖走，並傳送救生衣及頭盔，之後以電動鉚釘設備架設固定點於岩石上，再藉由繩索輔助確保，將吳男從溪中大石救出。

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吳男被救出後，意識清楚、婉拒送醫，消防人員之後也返回隊部。

消防人員趕緊出動，抵達現場後，由於水流太急，先拋繩袋給吳男抓住避免被水流沖走，之後以電動鉚釘設備架設固定點於岩石上，再藉由繩索輔助確保。（民眾提供）

吳男被救出後，意識清楚、婉拒送醫。（民眾提供）

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