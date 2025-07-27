為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男登加里山渡溪滑倒受困 苗栗消防員架繩索救援

    24歲吳姓男子27日上午行經加里山鹿場登山口步道0.5公里、風美溪處，不慎於渡溪時滑倒，被激流沖至附近石頭縫隙後，爬上石頭受困。（民眾提供）

    24歲吳姓男子27日上午行經加里山鹿場登山口步道0.5公里、風美溪處，不慎於渡溪時滑倒，被激流沖至附近石頭縫隙後，爬上石頭受困。（民眾提供）

    2025/07/27 20:49

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉加里山景致宜人，是台灣小百岳之一，更享有「台灣富士山」美譽，吸引不少山友造訪。24歲吳姓男子27日上午10點多行經加里山鹿場登山口步道0.5公里、風美溪處，不慎於渡溪時滑倒，被激流沖至附近石頭縫隙後，吳男爬上石頭受困，苗栗縣府消防局人員獲報將人救出。

    苗縣府消防局表示，1名山友27日上午10點51分向消防局報案，稱吳男渡風美溪時不慎滑倒，遭激流沖滑至下方石頭縫隙卡住，後爬上大石但因水流湍急無法脫困，有寒冷失溫狀況。消防人員趕緊出動，抵達現場後，由於水流太急，先拋繩袋給吳男抓住避免被水流沖走，並傳送救生衣及頭盔，之後以電動鉚釘設備架設固定點於岩石上，再藉由繩索輔助確保，將吳男從溪中大石救出。

    吳男被救出後，意識清楚、婉拒送醫，消防人員之後也返回隊部。

    消防人員趕緊出動，抵達現場後，由於水流太急，先拋繩袋給吳男抓住避免被水流沖走，之後以電動鉚釘設備架設固定點於岩石上，再藉由繩索輔助確保。（民眾提供）

    消防人員趕緊出動，抵達現場後，由於水流太急，先拋繩袋給吳男抓住避免被水流沖走，之後以電動鉚釘設備架設固定點於岩石上，再藉由繩索輔助確保。（民眾提供）

    吳男被救出後，意識清楚、婉拒送醫。（民眾提供）

    吳男被救出後，意識清楚、婉拒送醫。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播