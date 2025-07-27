高雄》製作爆裂物綁情敵機車 男刑度比殺人重

美容用品店老闆製造遙控爆裂物，綁在情敵蘇男機車，被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

2025/07/27 20:45

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市美容用品店胡姓老闆因感情被破壞，涉嫌製造遙控爆裂物，綁在情敵機車後輪避震器旁，所幸及時被發現未釀憾事，高等法院高雄分院依違反槍砲管制條例，重判徒刑15年2月，併科罰金10萬元。

法界人士指出，製造爆裂物用於犯罪，處死刑或無期徒刑，刑度比殺人罪還重，胡男被處15年2月，被法官用59條酌減刑期，案情頗為罕見。

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判決書指出，被告胡男在三民區經營美容用品店，因認鄭男介入其與黃姓女友的感情，於是在店內用電池、火藥、汽油、機械式定時器、磁鐵、微動開關、按式開關及無線接收模等物品，製作具有殺傷力的遙控爆裂物。

2023年10月29日凌晨3點多，胡男到北平二街鄭男住處外，以膠帶將爆裂物捆綁在他機車後輪避震器旁。當天中午，鄭男經鄰居告知有陌生人士在其車旁鬼祟，始發現爆裂物，並報請警方處理。

高雄地院依涉嫌違反槍砲管制條例，判處胡男有期徒刑15年2月，併科罰金10萬元。胡男上訴指出，有將總電源關掉，砸毀遙控器，裝置火藥量很少，不會造成傷害和爆炸，並非槍砲管制條例規定的爆裂物。

高雄高分院依據警方鑑定報告，確有殺傷力，胡所辯不足採信，判決駁回，仍可上訴。

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