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    首頁　>　社會

    同事不睦多時 他酒後談判失控持刀傷人

    林男遭警方法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    林男遭警方法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/07/27 20:35

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新莊某瓦斯行45歲林姓員工，與同事朱姓員工2人感情不睦，林男昨晚間酒後情緒被放大，竟持美工刀回到瓦斯行攻擊毫無防備的朱男，造成朱男全身多處割傷，林男則洩憤後逃逸。警方循線鎖定並將他攔下，林男又拒捕害員警受傷，最終被依傷害、妨害公務罪嫌法辦。

    據悉，林、朱兩人在新莊區中華路二段某瓦斯行一同任職多時，林男在工作上疑似常常被朱男找碴，雞蛋裏挑骨頭，兩人為此常常爭執不下，感情越來越差。昨晚間，林男於休假期間飲酒，酒過三巡後越想越火大，於是決定返回瓦斯行與還在上班的朱男談判。

    而酒後不滿情緒被放大，林男見到朱男便拿出隨身攜帶的美工刀，趁其沒有防備進行攻擊，朱男只能雙手抵擋，頭部、雙手均被刺傷，鮮血直流，林男則發洩完後揚長而去。

    警方獲報即刻派員追緝，找到徒步逃跑的林男，即刻將他攔下，不料林男拒捕，一陣抵抗下還把員警也搞傷，所幸只是輕微擦傷，警方祭出強制力，將其壓制並帶回警所。林男向警承認犯案，他表示積怨已久所以報復，警詢後依傷害、妨害公務等罪嫌，講其移送法辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方扣回美工刀。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回美工刀。（記者徐聖倫翻攝）

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