婦人在陽明山古圳步道迷途3小時 手機沒電前一刻獲救

警方找到洪婦，山仔后派出所警員林慶明也幫助她返家。（記者王冠仁翻攝）

2025/07/27 20:06

〔記者王冠仁／台北報導〕洪姓婦人趁著前陣子好天氣，獨自一人前往台北市陽明山士林菁礐古圳步道登山口上山，並往竹篙山方向行走，沒想到她走著走著過了3個小時，赫然發現自己迷途，找不到下山的路，情急之下只好報警。由於她報案時說自己手機快要沒電，警方火速與消防員組成搜救小組，同時要求她傳送定位資訊，最終在她手機沒電前一刻順利找到人。

北市警士林分局山仔后派出所日前接獲洪姓婦人報案，她聲稱自己前來爬山，走了3個多小時不慎走失，還焦急地說自己手機快要沒電，「拜託派人帶我下山」。員警先是安撫洪婦的情緒並追問相關細節，這才釐清她當天獨自從士林菁礐古圳步道登山口上山，往竹篙山方向行走約3個小時後迷途，找不到下山的路。

請繼續往下閱讀...

山仔后派出所警員林慶明獲報後，隨即也趕往菁礐古圳步道登山口，打算沿著洪婦行走的路線沿途找人，同時還要求她透過通訊軟體傳送定位資訊，並叮囑她待在原地等待救援，不要再自行亂走，也不要再使用手機、要節省電量。

警方同時也與消防人員組成搜救小組，自平菁街43巷往竹篙山方向沿線搜尋，經搜救小組沿途大聲呼喊，歷經數小時，最終在海拔665公尺處順利找到迷途的洪婦。救護人員當下立刻檢查她的身體狀況，發現無大礙後，林員隨即將洪婦載回派出所再轉車返家，順利化解一場登山驚魂記。

士林分局呼籲，民眾從事登山健行活動前，應事先評估自身體力狀況，充分了解登山路線並攜帶足夠水糧與通訊設備，避免單獨行動。如不慎迷途或發生緊急情況，請儘速撥打110或119求助，以利警方及相關單位即時掌握位置、展開救援。警方也提醒，登山應結伴同行並預先告知親友行程，以提升整體安全性。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法