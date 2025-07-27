澎湖醫療救援一天3後送 送往台灣搶命

凌天航空單日三後送，其中二起為遊客。（凌天航空提供）

2025/07/27 19:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖駐地醫療直升機凌天航空，昨（26）日單日3航次後送。包括兩起為遊客後送、另一起則是嚴重車禍。

26日下午2時26分，三總澎湖分院1名28歲孕婦，因重度子癇前症、妊娠第三期，院方向空審中心申請緊急後送，由凌天航空執行任務，將病患由三總澎湖分院，轉入高雄榮民總醫院。飛機執行任務中，又接獲1歲男童癲癇，晚間6時25分緊急由三總澎湖分院，轉入中國醫藥大學附設醫院。

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另外，湖西鄉澎13號道路0.5公里處岔路口。1部自小客車沿澎13號道路東南往西北（湖西往青螺）方向行駛，與1部普重機車（附載1人）沿湖西村226號旁道路北往南（白坑往湖西）方向行駛發生碰撞，造成2車3人受傷，其中普重機車駕駛傷重後送高雄長庚醫治。自小客車駕駛無飲酒，普重機車駕駛酒測值抽血待驗中，傷者共2人。

年僅18歲的吳姓機車駕駛（高雄市），臉部及右腳撕裂傷、意識昏迷、送三總澎湖分院就醫。洪姓汽車駕駛（男性、20歲、住湖西鄉），意識清醒，雙手輕微擦傷，送部澎就醫。其中吳姓機車騎士傷勢嚴重，緊急申請澎湖空中醫療直昇機，轉送高雄長庚醫院搶命。

湖西鄉青螺車禍，機車斷成二截傷者後送。（馬公警分局提供）

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