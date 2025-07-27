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    宜蘭人夫謊稱喪偶單身另築愛巢 妻火大離婚提告求償

    宜蘭一名人夫砂石車司機謊稱喪偶單身另築愛巢，妻憤而離婚提告求償。圖為情境畫面。（情境照）

    宜蘭一名人夫砂石車司機謊稱喪偶單身另築愛巢，妻憤而離婚提告求償。圖為情境畫面。（情境照）

    2025/07/27 18:44

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣砂石車司機阿龍（化名）與林姓妻子結婚生下6名子女，再與呂姓女子共築愛巢，東窗事發後，聲稱呂女希望二女共事一夫，林女憤而離婚，並向呂女求償60萬元精神慰撫金。一審法官認定阿龍對外宣稱喪偶單身，呂女不知他已婚，駁回原告之訴。

    判決指出，林姓女子2007年與阿龍結婚，育有6名未成年子女，婚後感情融洽，不料，2024年農曆年過後，阿龍對她轉趨冷淡，雙方常起爭執，5月底，坦承跟呂姓女子交往發生性行為，打算跟呂女分手，但被拒絕。

    林女指出，同年6月，阿龍用LINE傳訊息給她，「他是想要問你如何才能和平相處」，即呂女希望二女共事一夫，後來呂女另以暱稱Eva傳LINE她（即林女）的長子，自稱是「小媽」，種種行徑讓她痛苦不堪，最終在9月協議離婚，結束近20年婚姻。林女認為，呂女明知阿龍是有配偶之人，仍發生性行為等逾越一般社交行為，提告求償60萬元。

    呂女指稱，她與阿龍交往前，阿龍均稱喪偶單身，不知男方有配偶。宜蘭地方法院承審法官傳喚多名證人到庭，證人證述阿龍自稱喪偶，另外，阿龍否認有傳「他是想要問你如何才能和平相處」訊息給林女，且文中的「她」難以認定是呂女，至於傳給林女長子訊息的Eva，屬陌生訊息，無其他佐證證明是呂女所傳。

    法官認定阿龍刻意隱瞞已婚身分，林女也未能舉證證明呂女與阿龍有性行為等不正當往來，請求賠償不應准許，全案審結，原告之訴及假執行之聲請均駁回。可上訴。

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