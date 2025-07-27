桃園醉漢公園內無端攻擊10歲童！ 警火速壓制逮捕

龜山區中正公園內的遊戲設施吸引許多家長帶小孩遊憩，卻發生醉漢打小孩事件。（記者余瑞仁翻攝）

2025/07/27 17:47

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市40歲林姓男子有酒後滋事紀錄，昨晚林男酒後闖入龜山區中正公園內，強行拉扯毆打在公園玩耍的10歲男童，造成男童全身擦挫傷、飽受驚嚇，警方接獲報案趕往現場壓制逮捕林男，家屬憤而提告，警方訊後依對兒童犯傷害罪嫌移送偵辦，並通報社福單位啟動兒少保護機制。

桃園市龜山警分局指出，警方於昨晚6點50分許獲報，指龜山區自強北路中正公園內有1名醉漢無端毆打小孩，警方調派巡邏警網火速趕抵現場，與熱心民眾合力壓制逮捕行兇的林男帶回偵辦。

請繼續往下閱讀...

警方說，經查林姓男子酒後情緒失控，在公園內對被害10歲男童以手臂強行環抱、拉扯肢體，造成男童臉部、肩膀、頸部與手臂等多處挫傷；男童父親獲悉後憤而提告，警方訊後依對兒童犯傷害罪嫌將林男移送桃園地檢署偵辦。

警方指出，全案並已通報社福單位啟動兒少保護機制，確保被害童後續安全，也考量林男近年有多起酒後滋事紀錄，為防其反覆施暴再度危害他人，將加強該區域巡守，建請檢方將其轉介酒癮治療機構，防範類似事件重演。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

桃園市龜山區中正公園發生醉漢攻擊兒童事件。（記者余瑞仁翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法