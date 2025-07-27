為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    桃園醉漢公園內無端攻擊10歲童！ 警火速壓制逮捕

    龜山區中正公園內的遊戲設施吸引許多家長帶小孩遊憩，卻發生醉漢打小孩事件。（記者余瑞仁翻攝）

    龜山區中正公園內的遊戲設施吸引許多家長帶小孩遊憩，卻發生醉漢打小孩事件。（記者余瑞仁翻攝）

    2025/07/27 17:47

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市40歲林姓男子有酒後滋事紀錄，昨晚林男酒後闖入龜山區中正公園內，強行拉扯毆打在公園玩耍的10歲男童，造成男童全身擦挫傷、飽受驚嚇，警方接獲報案趕往現場壓制逮捕林男，家屬憤而提告，警方訊後依對兒童犯傷害罪嫌移送偵辦，並通報社福單位啟動兒少保護機制。

    桃園市龜山警分局指出，警方於昨晚6點50分許獲報，指龜山區自強北路中正公園內有1名醉漢無端毆打小孩，警方調派巡邏警網火速趕抵現場，與熱心民眾合力壓制逮捕行兇的林男帶回偵辦。

    警方說，經查林姓男子酒後情緒失控，在公園內對被害10歲男童以手臂強行環抱、拉扯肢體，造成男童臉部、肩膀、頸部與手臂等多處挫傷；男童父親獲悉後憤而提告，警方訊後依對兒童犯傷害罪嫌將林男移送桃園地檢署偵辦。

    警方指出，全案並已通報社福單位啟動兒少保護機制，確保被害童後續安全，也考量林男近年有多起酒後滋事紀錄，為防其反覆施暴再度危害他人，將加強該區域巡守，建請檢方將其轉介酒癮治療機構，防範類似事件重演。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    桃園市龜山區中正公園發生醉漢攻擊兒童事件。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市龜山區中正公園發生醉漢攻擊兒童事件。（記者余瑞仁翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播