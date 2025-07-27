竹縣五峰雙龍瀑布 溯溪教練捲入「翻滾流」溺水死亡

新竹縣五峰鄉的溪谷又發生溺水事件，消防員必須越過重重困難的地形才能把溺水者救上岸。（竹縣府消防局提供）

2025/07/27 17:38

首次上稿 16:51

更新時間 17:38（新增案情）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣五峰鄉雙龍瀑布今天傳出溺水意外，1名45歲莊姓溯溪教練疑似帶團時一個不小心，在瀑布附近的麥巴萊溪流域某「翻滾流」意外落水，雖很快就被同伴救起，但已失去呼吸心跳。在等待縣府消防救難人員趕抵時就已經由同伴進行CPR搶救，救護人員抵達後試圖送醫，但家屬最後決定「接受自然死亡」，因此遺體直接交由家屬和禮儀公司處理。

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縣府消防局第2大隊大隊長陳軍佑說，「翻滾流」就是瀑布下方目視不斷冒出白色水花處，翻滾流所在的浮力小、下沉拉力比較大。事發地點就在新竹縣五峰鄉竹林村忠興部落附近、麥巴萊溪水域的一處小瀑布，距離雙龍瀑布不遠，算是上坪溪的上游。

縣府消防局表示，現場為某企業社一行8人參加的五峰鄉雙龍瀑布溯溪行程，其中2人是教練，莊男是其一，其餘為學員。

今天早上11點17分左右，他們獲報莊男不慎在前述一處「翻滾流」中溺水，雖馬上被救起，也當場進行CPR，奈何依舊不樂觀。

縣府消防救難人員花了至少40分鐘才趕抵現場，他們從產業道路下切溪谷才接觸到莊男等人，最後用捲式擔架固定和繩索架設拖拉莊男，逆流溯溪再橫跨水域、越過困難地形，才終於把他搬運到產業道路上，隨後一路CPR火速試圖送醫，只是最後仍尊重家屬的決定，最後把遺體交給家屬處理。

莊男被救上岸後火速被送醫搶救，但家屬最後決定「接受自然死亡」，因此遺體直接交由家屬和禮儀公司處理。（竹縣府消防局提供）

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