新竹藥師網路賣失眠藥被起訴！不知有毒品成分獲判無罪

藥師上網賣禁藥被起訴，因不知有毒品成分獲判無罪。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/27 16:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹吳姓藥劑師在網上販賣含有四級毒品成分的贊安諾、利福全等禁藥，遭檢方起訴。新竹地院審理時發現，當時網路釣魚的警方跟吳男全程都在討論失眠用藥，不像買賣毒品，且連主管藥品安全的衛生局食藥檢驗科長，都不知道這兩種藥裡面有毒品成分，判吳男無罪。

檢方起訴指控，吳男身為藥劑師，明知Rivotril（利福全）含有Clonazepam成分、Xanax（贊安諾）含有Alprazolam成分，為衛福部公告之毒害藥物，屬處方用藥，為依藥事法規定不得擅自販賣禁藥，同時因Clonazepam、Alprazolam屬毒品危害防制條例所列管之第四級毒品，竟利用主管機關稽核漏洞，將其妻所開設、位於新竹縣竹北市某藥局免費回收民眾未服用而退回之健保藥物（健保局已支付藥品費用），於網路上販賣，並在IG上以暱稱「李藥師」，刊登「藥品短缺、藥品代訂、出國備藥、藥品問題保健食品也都可詢問」等訊息。經警於網路巡邏時發現，去年6月21日喬裝買家接洽購毒事宜，經雙方約定以1600元交易含有第四級毒品阿普唑他、氯硝西泮成分之贊安諾藥丸100顆、利福全藥丸60顆，依販賣第四級毒品未遂及藥事法販賣禁藥未遂罪嫌起訴。

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吳男聲稱廣告上面的所有藥品均非管制藥品，本案賣的利福全、贊安諾是管制藥品，但不知道該藥品含有第四級毒品成分，只知道它可以治療失眠。

法官調查，是警員主動提及自己失眠並已服用贊安諾後，吳男才本於藥師專業回應「還有推薦什麼助眠的嗎？」而推薦另一安眠藥利福全，對話內容均在討論安眠藥品，與一般人至實體藥局向藥師諮詢用藥、購藥情形並無不同，不僅不違常情，更難與販賣毒品相連結。

新竹縣政府衛生局食藥檢驗科科長於偵訊時證稱，不清楚贊安諾、利福全裡面到底有沒有毒品危害防制條例所列毒品成分等語，足見連管理管制藥品主管機關人員都無法知悉贊安諾、利福全含有第四級毒品成分，又何以能遽認被告是明知本案藥丸含有第四級毒品成分，而基於販賣毒品犯意販售本案藥丸，故法官認為被告辯稱是販賣藥品而非毒品，足可採信，判決無罪。

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