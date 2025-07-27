洗車工無照、酒駕、闖紅燈撞死醫大生 延押2月

苗栗吳姓洗車工，今年3月無照、酒駕、闖紅燈撞死陳姓醫大生，台中地院近日裁定8月6日起延押2月。（資料照）

2025/07/27 16:38

〔記者陳建志／台中報導〕苗栗吳姓洗車工（23歲），今年3月凌晨酒後，無照駕駛公司租賃的豪華「阿法」廂型車，在西屯區闖紅燈撞死騎機車外送的陳姓醫大生（22歲），吳男犯後肇逃，經警方追緝才到案，經台中地檢署起訴後移審，台中地院裁定繼續羈押，近日羈押將期滿，台中地院近日訊問後，認有逃亡事實，仍有羈押必要，裁定從8月6日起延長羈押2月。

中檢起訴指出，吳姓男子（23歲）今年3月8日凌晨在KTV唱歌、喝酒後，凌晨3點多搭車前往西屯區經貿路一家精品旅館，明知自己喝酒、無照不能開車，卻駕駛7人座的廂型車上路，途經黎明路3段、凱旋路口時闖紅燈，撞上騎機車的陳姓醫大生。

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陳男被撞後致頭部外傷合併顱內出血、顱骨骨折、頸椎骨折、腹腔內出血傷勢嚴重，吳男肇事後卻肇逃，陳男送醫後不治，吳男隨後落網，酒測後酒測值達每公升0.37毫克，檢方聲押獲准。

台中地檢署今年5月偵結，依公共危險致死罪、駕駛動力交通工具發生交通事故致死逃逸罪起訴，並由台中地院國民法庭審理，合議庭認定吳羈押理由仍在，裁定續押，近日羈押將屆滿。

台中地院本月25日訊問後，審酌吳男事發當時有肇事逃逸，認定吳男有逃亡之虞，非予羈押，明顯難以進行審判，裁定吳男自8月6日起延押2月。

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