為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    洗車工無照、酒駕、闖紅燈撞死醫大生 延押2月

    苗栗吳姓洗車工，今年3月無照、酒駕、闖紅燈撞死陳姓醫大生，台中地院近日裁定8月6日起延押2月。（資料照）

    苗栗吳姓洗車工，今年3月無照、酒駕、闖紅燈撞死陳姓醫大生，台中地院近日裁定8月6日起延押2月。（資料照）

    2025/07/27 16:38

    〔記者陳建志／台中報導〕苗栗吳姓洗車工（23歲），今年3月凌晨酒後，無照駕駛公司租賃的豪華「阿法」廂型車，在西屯區闖紅燈撞死騎機車外送的陳姓醫大生（22歲），吳男犯後肇逃，經警方追緝才到案，經台中地檢署起訴後移審，台中地院裁定繼續羈押，近日羈押將期滿，台中地院近日訊問後，認有逃亡事實，仍有羈押必要，裁定從8月6日起延長羈押2月。

    中檢起訴指出，吳姓男子（23歲）今年3月8日凌晨在KTV唱歌、喝酒後，凌晨3點多搭車前往西屯區經貿路一家精品旅館，明知自己喝酒、無照不能開車，卻駕駛7人座的廂型車上路，途經黎明路3段、凱旋路口時闖紅燈，撞上騎機車的陳姓醫大生。

    陳男被撞後致頭部外傷合併顱內出血、顱骨骨折、頸椎骨折、腹腔內出血傷勢嚴重，吳男肇事後卻肇逃，陳男送醫後不治，吳男隨後落網，酒測後酒測值達每公升0.37毫克，檢方聲押獲准。

    台中地檢署今年5月偵結，依公共危險致死罪、駕駛動力交通工具發生交通事故致死逃逸罪起訴，並由台中地院國民法庭審理，合議庭認定吳羈押理由仍在，裁定續押，近日羈押將屆滿。

    台中地院本月25日訊問後，審酌吳男事發當時有肇事逃逸，認定吳男有逃亡之虞，非予羈押，明顯難以進行審判，裁定吳男自8月6日起延押2月。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播