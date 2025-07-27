不信舉頭三尺有神明！ 詐騙車手約宮廟前交款 下場慘了…

彰化男子擔任詐欺集團車手，與被害人約在宮廟前面交，結果被識破，彰化地院審理，依加重詐欺取財等罪，判處有期徒刑1年7月。（記者陳冠備攝）

2025/07/27 18:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕不信舉頭三尺有神明，竟敢在廟前詐財！彰化一名翁姓男子因無業缺錢，竟加入詐騙集團擔任車手，去年8月依指示赴福興鄉某宮廟前與被害人碰面，成功騙取300萬元現金，只分得3萬元報酬。但翁男行為早被警方鎖定，加上神明神助攻，翁男當場被逮捕。彰化地院審理，依加重詐欺與洗錢防制法等罪，判處翁男1年7月徒刑，犯罪所得全數沒收。

判決書指出，某詐騙集團去年6月起，透過LINE帳號「怪老子理財」、「航偉投資控股公司」等名，聯繫鄧姓男子，自稱有穩賺不賠的股票投資APP，並聲稱公司合法、有實體據點，還出示工作證及收款憑證等文件誘騙信任，鄧男信以為真，決定投資300萬元現金。

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去年8月29日，翁男奉指示先到超商列印偽造的「林子杰」工作證與收據，再前往福興某宮廟前與鄧男碰面。他佯裝公司員工，出示假證件成功取信對方，順利收下300萬元後立刻離開，隨即將款項交給上游成員「唐伯虎」，自己只拿到3萬元報酬。

警方早已掌握詐團動向，全程埋伏蒐證，翁男收錢後不久便被逮捕，現場也查扣假證件等相關物證。法院審理時，翁男坦承犯行，表示只是想賺點錢，卻不知已淪為詐團幫兇。

法官斥責，翁男正值壯年卻不務正業，貪圖小利甘為詐騙跑腿，導致被害人血本無歸，且至今未與對方和解。最終依三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法及偽造文書等罪，判處翁男有期徒刑1年7月，並沒收不法所得與偽造物件。

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