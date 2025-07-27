刑事局揭露詐騙廣告新手法 偽冒財經名人占比最高

刑事局公佈違法投資廣告之常遭冒名人士態樣分析。（記者姚岳宏翻攝）

2025/07/27 14:47

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團透過網路廣告平台大量投放詐騙廣告，其中偽冒財經名人鼓吹假投資占比45.49％最高，這些遭冒用人士雖屢次公開澄清，強調從未成立任何LINE投資群組，但仍有民眾受騙上當，警方呼籲社會大眾提高警覺，切勿受騙。

刑事警察局自2023年6月28日起至2025年6月30日止，共通報網路廣告平台業者下架逾25萬則詐騙廣告，其中今年第二季，通報Meta下架詐騙廣告2萬6074則、通報Google下架詐騙廣告418則。觀察本季詐騙廣告態樣，投資詐騙廣告中偽冒財經名人占45.49％、媒體網紅占25.12％、企業領袖占13.56％、政治人物占2.33％。常見的投資詐騙廣告內文關鍵字如「準時報牌」、「跟著高手學 3 天，勝過單打獨鬥 3 年」、「免費贈書或公益送書」、「今天佈局、明天驗證」等為主。

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刑事局強調，網路廣告平台業者依法有明確責任，不能放任詐騙廣告流竄，依據《詐欺犯罪危害防制條例》第30條明訂，平台不得刊登或推播含有詐欺內容之廣告，並應建立完善的防詐管理機制；該條例第31條更進一步要求，平台於刊登或推播廣告時，應主動揭露資訊。若未依上述規定執行，恐將面臨違法風險。呼籲網路廣告平台業者切勿逃避責任，應積極配合法規，主動落實揭露與防詐義務，共同守護民眾財產安全、資訊安全與數位環境的信任基礎，從源頭防堵詐騙，避免民眾受害。

刑事局也觀察自6月起，詐騙廣告另以假求職（陪聊、讀稿員、送貨員、評論員）、課程參與、活動體驗、做公益領禮券、推廣吃素等內容吸引瀏覽點擊，並引導至LINE聯繫細節，後續演變為騙取個資、投資詐騙、徵收金融帳戶、招募車手等情形。

刑事局提醒，正值暑假期間，詐騙集團以各式暑期營隊、兒童活動體驗等廣告內文意圖矇騙民眾，請民眾務必查證活動真偽、勿輕易透漏個人資訊、不輕易相信免費活動或限時優惠話術，凡有疑問撥打165反詐騙專線求證。

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