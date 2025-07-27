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    差點中標！機車坐墊被擺針頭 她屁股被刺急就醫

    謝女將機車停在圖中的機車車格內。（記者徐聖倫翻攝）

    謝女將機車停在圖中的機車車格內。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/07/27 14:09

    〔記者徐聖倫／新北報導〕差點中標！謝姓女子日前將機車停在新北市蘆洲區路邊車格，當她返回牽機車，坐上坐墊後突感刺痛，原來是1根「針頭」刺傷她的臀部，嚇得她趕緊就醫。所幸一系列檢查下來健康無虞，她也將這次經歷於昨日在threads上發文，提醒網友注意，警方目前已介入調查，積極偵辦中。

    據悉，謝女於上週三將機車停放在蘆洲區長榮路的路邊機車車格內，當晚7時許她返回牽車，準備離開現場。謝女一坐上機車突感臀部刺痛，她趕緊跳下機車仔細檢查，沒想到竟然被她在坐墊上發現1根斷掉的針頭，長度不到1公分，非常難以察覺。

    謝女趕緊自行就醫，除了打破傷風外，還進行抽血檢驗，所幸各項數值正常，健康無虞。這次經歷也被謝女發上threads的個人平台，提醒網友們在坐上機車前要檢查一下，以免像她一樣無端受傷，甚至是被有心人傷害。

    新北市蘆洲警分局看到貼文也主動介入了解，目前已調閱多支相關監視器，試圖找出置放針頭的犯嫌。而這樣的案件在中國時有所聞，警方不敢大意，不排除模仿犯案，也呼籲民眾為自身安全著想，坐上機車前，可以花個幾秒留心一下坐墊是否有異物。

    謝女發現罪魁禍首是根針頭，她趕緊就醫不敢大意。（翻攝自謝女threads）

    謝女發現罪魁禍首是根針頭，她趕緊就醫不敢大意。（翻攝自謝女threads）

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